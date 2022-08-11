Ощущаемая населением инфляция в июле снизилась на 2% — до 16,8%, что на 4,5 процентных пункта выше официальной инфляции, которая в прошлом месяце оценивалась в 12,3% в годовом выражении. Это следует из отчёта Центрального банка Узбекистана.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции был выше в Ташкентской (18,3%) и Ферганской (18,1%) областях и Ташкенте (17,9%). Меньше всего рост цен ощутили в Кашкадарьинской (13,6%), Сырдарьинской (14,7%) и Сурхандарьинской (15%) областях.

Уровень инфляции, ощущаемый респондентами, работающими в сфере общепита, производства, сельского хозяйства, а также пенсионерами был выше, чем в других отраслях. В то же время инфляция в бытовом обслуживании и торговли была ниже общего показателя.





В июле большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на сахар и кондитерские изделия (55% опрошенных), хлеб и муку (51%), бензин и другое топливо (43%). В апреле респонденты отмечали следующие варианты: масло (43% опрошенных), сахар (42%), хлеб и мука (31%).





Влияние инфляции по-разному ощущалось у разных категорий населения. В частности, у жителей с доходом до 2 млн сумов продовольственная инфляция составила 17,7% (в июне — 17,9%), а у населения с доходом более 5 млн сумов — 9,8% (7,9%), или в 1,8 раза ниже.

В целом цены на продовольственные товары снизились для всех доходных групп, что объясняется сезонным снижением цен на основные виды овощей и фруктов в летний сезон.





При этом респонденты с доходом более 5 млн сумов были более чувствительны к росту непродовольственных товаров — 15,8% (15,2%) и услуг — 7,6% (7,5%).

К июлю прирост цен на социальные товары (говядина, баранина, мясо птицы, яйца, картофель, лук, морковь, яблоки, рис, мука первого сорта, буханка, подсолнечными масла и сахара) в годовом выражении составил 18%, а разница с инфляцией составила 5,7 п. п. Это объясняется ростом цен на мясо птицы, лук, рис, подсолнечное масло, сахар и пшеничную муку.





Сезонное снижение цен на морковь и яблоки, а также замедление роста цен на говядину и баранину оказали понижающее влияние на среднюю стоимость социальных товаров.