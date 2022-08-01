Уровень дефляции в июле в Узбекистане составил 0,08%, следует из данных Государственного комитета по статистике. В прошлые годы цены в этом месяце снижались более высокими темпами.

В июле 2021 года средние цены в потребительском секторе снизились на 0,17%, 2020 года — на 0,29%, 2019 года — на 0,4%, а в первом месяце лета 2018 года — на 0,3%. В последний раз рост цен в июле наблюдался в 2017 году — 0,9%.

С начала 2022 года цены в потребительском секторе в среднем выросли на 6,4%, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году (4,21%) и в 2020 году (4,29%). Среднемесячный прирост цен составил 0,9% против 0,6% в 2021 году.

В годовом выражении (по сравнению с июнем 2021 года) инфляция ускорилась до 12,3% (в прошлом месяце было 12,2%). Она выше показателя 2021 года в 11,06%, но ниже чем в 2020 году, когда рост цен на фоне коронавирусных ограничений достигал 14,35%.

Лидером по росту цен за месяц в июле 2022 года стали непродовольственные товары (в июне были продовольственные), которые в среднем за месяц подорожали на 0,9%. С начала года они прибавили в цене на 6,7%, а в годовом выражении — на 11,1%.

Непродовольственные товары за месяц стали дешевле на 1%, но с начала года подорожали на 7,7%, за последние 12 месяцев — на 16,3%.

Услуги в июле в среднем подорожали на 0,3%, с начала года — на 3,5%, в годовом выражении — на 6,9%.

Цены на рис продолжили расти и прибавили в стоимости ещё 2,2% за месяц, пшеничную муку — на 0,7%, говядину — 1,4%, баранину — 1,3%, хлопковое масло — 1,2%, подсолнечное масло — 1%, сахар — 2,3%.

Яйца подешевели на 5%, молоко — 1,3% (связано с сезонным снижением цен на свежее молоко и яйца), мясо птицы — 0,2−0,6%, картофель — 8,9%, болгарский перец — 37,7%, морковь — 7,4%, помидоры — 35,6%, огурцы — 29%, баклажаны — в 2 раза, яблоки — 25%, груши — 19,8%, бананы — 8,5%. При этом лук за месяц стал дороже 40,9%.

Сезонный фактор продолжает оказывать определяющее влияние на снижение среднего уровня цен плодоовощной продукции, отметили в Госкомстате.

Одежда и обувь за месяц стали дороже на 0,2−0,3%, но с начала года прибавили в цене 4,9% и 5,4% соответственно.

Материалы и услуги для обслуживания и ремонта жилых помещений за месяц стали дороже соответственно на 0,9% и 0,5%. Тарифы на основные виды коммунальных услуг сохранились на уровне предыдущего месяца, за исключением платы за сбор мусора, которая за счет ее увеличения в Кашкадарьинской области на 7% в среднем по республике повысилась на 0,7%.

Лидерами по росту цен как за январь-июль, так и в годовом выражении стали услуги по обслуживанию, ремонту и охране жилых помещений (прирост цен, соответственно, на 7,4% и 13,5%).

Мебель, предметы домашнего обихода стали дороже на 0,6% (с начала года — 7,5%), бытовые приборы — 0,5% (5,9%).

Значительнее других за месяц в сфере транспорта подорожали пропан для автомобилей — 13,2%, а также бензин — 11,3% (за год они стали дороже в 1,4 раза). Наряду с этим, зафиксировано снижение цен на авиаперелеты внутри страны (-3,9%), что связано с укреплением национальной валюты.

В июле стоимость туристических поездок в среднем по республике повысилась на 6,6% (только в Самаркандской области — в 1,7 раза), при этом услуги гостиниц подорожали только на 0,1% (с начала года — 11,3%), а цены на услуги центров отдыха осталась на уровне прошлого года.

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания за месяц подорожала в пределах 0,7−1,1%.

Из финансовых услуг в июле значительнее всего подорожали услуги по переводу денежных средств через электронные платежные системы — 14% (с начала года — 17,7%). Банковские услуги за месяц стали дороже на 4,6% (9,5%), плата за денежные переводы, напротив, стала ниже на 0,2%.