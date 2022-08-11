Park City Labzak предлагает возможность приобрести квартиру на этапе котлована и получить доходность до 30% к моменту завершения строительства.

Park City Labzak — уникальный проект, разработанный турецкими архитекторами и проектировщиками. Он сочетает в себе удобство жизни в центре города и единение с природой благодаря близости к парку.

Концепция проекта предлагает своим жителям оптимальные решения для комфортной жизни. На территории комплекса предусмотрены торговый центр, рестораны, спа с фитнес-зоной, развлекательные площадки для детей, а также подземная парковка. Безопасность жителей обеспечат дворы без машин, круглосуточное видеонаблюдение и охрана. А для любителей провести время на свежем воздухе предусмотрены зоны для прогулок и отдыха.





Помимо развитой инфраструктуры жителей порадует качество жилых домов, ведь при строительстве комплекса используются качественные материалы.

Park City Labzak предлагает широкий выбор функциональных планировок — от уютных студий до квартир с террасами. Все квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой.





Все клиенты, купившие квартиру до конца августа 2022 года, получат приятные подарки в виде мобильных телефонов, планшетов, премиального набора посуды, а также станут участниками розыгрыша автомобиля. С правилами участия в розыгрыше можно ознакомиться по ссылке.

Выгодно инвестировать можно до конца августа 2022 года.

Park City Labzak ждет вас в офисе продаж с 9:00 до 19:00 без выходных по адресу: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.

Получить предварительную консультацию и записаться на визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.

Сайт: parkcitylabzak.uz

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