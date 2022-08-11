В региональных управлениях и отделениях Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана будет создана постоянно действующая общественная структура — движение «Окила аёллар» («Умные женщины»). Постановление об этом 8 августа издал Кабинет министров.

Движение будет сформировано из «активных и инициативных» женщин в количестве 50 человек — в самом комитете, по 35−40 человек — в управлениях комитета по Каракалпакстану, Ташкенту и областям и по 30 человек — в районных и городских отделах комитета. При этом первичные группы движения составят по 15 женщин в каждой из более 9300 махаллей в стране.

Целями создания движения «в условиях формирования нового духовного пространства в обществе» определены «поддержка активности женщин, создание необходимых условий для объединения усилий активных и инициативных женщин, имеющих авторитет и большой жизненный опыт и способных оказать воспитательное влияние на общественность, в первую очередь молодёжь, в воспитании детей, продвижении духовности семей, девушек и женщин».

Основными задачами движения указаны:

«ведение системной разъяснительной работы, направленной на создание в обществе нового духовного пространства, внедрение добрых идей, национальный ценностей, традиций, священных традиций»;

«укрепление семей в махаллях, широкая пропаганда ответственности родителей в воспитании детей, важности того, чтобы они были примерными родителями, роли просвещённых матерей в построении просвещённого общества»;

«внедрение среди женщин, особенно молодых девушек, идей верности семье и Родине, преданности, инициативности, реализация мероприятий, направленных на формирование образа «воспитанная девушка» и «просвещённая мать»;

«продвижение воспитания детей, особенно девочек, духовности семей, матерей, пропаганда любви к чтению в семьях, культуры чтения, формирование взаимной доброты и согласия, содействие в укреплении воспитательно-образовательного потенциала семей»;

«широкая пропаганда среди молодёжи вопросов семейно-правовых отношений, психологии семейной жизни, семейной экономики и бюджета, основ репродуктивного здоровья, уважения к духовно-этическим ценностям, а также понятия «Семья — священна».

Членов движения, показывающих эффективную работу в махаллях, которая будет вестись совместно с обществом пропагандистов «Маърифат» («Просвещение»), предлагается поощрять за счёт спонсорских пожертвований физических и юридических лиц, а также других источников, не запрещённых законом. Им также будут присуждать государственные награды, выдавать нагрудные знаки «Муътабар аёл», «Махалла ифтихори», «Мехнат фахрийси», рекомендовать на ведомственные награды и выдачу путёвок на лечение в санаториях.

Руководители движения и его первичных групп движения будут выбираться из членов путём открытого голосования. Движение будет составлять полугодичные планы. Его состав может при необходимости пересматриваться и обновляться.