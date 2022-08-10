В АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» была организована стратегическая сессия, посвященная трансформации банка. Было приглашено более 150 руководителей из подразделений АО «Узнацбанк».





На презентации в качестве спикеров выступали эксперты из трансформационного офиса, которые рассказали о стратегических задачах, инициативах и проектах до 2025 года.

«Успех нашей миссии зависит от нас, и в целом — от правильно выстроенной командной работы. Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии будет полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее развитие банковской системы страны в целом», — отметил заместитель председателя правления «Узнацбанк» в своем выступлении.





Во второй части мероприятия была организована работа в группах. Руководители филиалов банка рассматривали проблемы, с которыми сталкиваются клиенты и сотрудники, и искали лучшие идеи для их решения.





В банке отметили, что планируют чаще проводить подобные мероприятия, чтобы все сотрудники активнее вовлекались в проводимые изменения и могли также предлагать свои идеи улучшений. Во время мероприятия царила дружественная атмосфера. Было определено, что каждый филиал «Узнацбанка» до конца августа проведет подобное мероприятие с целью максимального вовлечения каждого работника в процесс трансформации.





В рамках мероприятия также был проведен тимбилдинг, направленный на создание атмосферы неформального общения, выработку командного духа и умения работать в команде, выявление новых лидеров. Были проведены различные соревнования, интеллектуальные конкурсы.

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