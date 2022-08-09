Статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархана Сатыбалды по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

В ноябре текущего года исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

За годы независимого развития отношения между Казахстаном и Узбекистаном развивались в духе взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного партнерства. Наши страны не сталкивались с какими-либо непреодолимыми разногласиями. Нас соединяет самая протяженная в Центральной Азии граница, которую по праву можно назвать границей дружбы.

Наглядным свидетельством добрососедства и взаимного уважения стала слаженная работа наших стран по восстановлению подтопленных районов в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в мае 2020 года. Мы также взаимно поддерживали друг друга и в период пандемии, оказывая необходимую помощь в то критическое время.

Важную роль в поддержке двусторонних отношений и дальнейшем сближении наших народов играют проживающие в наших странах многочисленные казахская и узбекская диаспоры, для которых созданы благоприятные условия для развития национальной культуры, языка и традиций. Функционируют национально-культурные центры, действуют школы с узбекским и казахским языками обучения, издаются газеты и журналы на казахском и узбекском языках.

В казахстанских высших учебных заведениях обучается свыше 14 тысяч студентов из Узбекистана. В этом контексте хочу отметить, что на текущем этапе прорабатывается вопрос открытия в Казахстане и Узбекистане на паритетной основе филиалов ведущих вузов двух стран.

Издревле наши народы живут в мире и согласии, оказывая поддержку друг другу. Нас объединяет общая граница, историческая судьба, родственные языки, религия, культурные ценности, традиции и обычаи. Опираясь на эти фундаментальные базисы, мы достигли небывалых вершин по всему широкому спектру взаимодействия.

За эти три десятилетия отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства, стали образцом межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это стало возможным благодаря усилиям лидеров наших стран.

Хочу подчеркнуть, что в истории казахстанско-узбекского двустороннего сотрудничества открыт абсолютно новый лист — статус межгосударственных связей повышен до уровня союзничества. Это выводит наши страны на более тесное сближение, подчеркивает новый высочайший доверительный характер отношений.

В политическом плане мы наладили активный и открытый диалог на всех уровнях. На высшем уровне он характеризуется личными доверительными отношениями лидеров наших стран и взаимной поддержкой.

Только с начала текущего года Президенты Казахстана и Узбекистана провели 10 телефонных разговоров. Главы наших государств договорились учредить возглавляемый ими Высший межгосударственный совет. По сути, он заложит новую традицию проведения добрых и теплых встреч — как и подобает близким соседям и верным друзьям.

Слаженная работа ведется и на правительственном уровне, активизировались и укрепляются межпарламентские связи. Взаимодействие руководителей госорганов и ведомств наших стран переведено в тесный режим. Они установили не только прямые контакты, но и добрые взаимоотношения — многие вопросы удается решать по телефону или в режиме видеоконференцсвязи, что существенно ускоряет принятие решений.

На международном треке мы имеем общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, СНГ, ШОС, СВМДА, ОИС, Организации тюркских государств и других структур, что позволяет нам плодотворно взаимодействовать и поддерживать друг друга.

Сегодня экономики наших стран начинают взаимодополнять и поддерживать друг друга. Растет число совместных мероприятий экономического характера (МПК, Деловой совет, Межрегиональный форум, Рабочая группа по взаимному увеличению товарооборота).

Хочу подчеркнуть, что Узбекистан является ведущим торговым партнером Казахстана, занимая первое место в Центральной Азии и второе место после России среди стран СНГ.

За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 2 раза — с 1,9 млрд долларов в 2017 году до почти 4 млрд долларов в прошлом году. По итогам шести месяцев текущего года наблюдается дальнейшее увеличение взаимной торговли — ее объем уже превысил 2 млрд долларов.

За последние три года существенно активизировалось инвестиционное сотрудничество и кооперация между нашими странами. Запущены проекты по производству и реализации сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. Флагманом промышленной кооперации выступает автомобильная сфера.

Совместное казахстанско-узбекское предприятие «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай наращивает объемы по производству и реализации автомобилей марки Chevrolet. В прошлом году предприятием было произведено почти 27 тысяч автомобилей Chevrolet на сумму 316 млн долларов. Сегодня Chevrolet занимает первое место по продажам среди брендов в Казахстане, а модели Cobalt и Nexia являются самыми продаваемыми.

В Ташкенте успешно действует казахстанско-узбекское предприятие Hyundai Auto Asia в сфере реализации легковых автомобилей Hyundai. В 2021 году рост продаж составил 23,5% или почти 120 млн долларов, и на текущий год Казахстанскому дилерскому центру увеличена квота по продажам автомашин с 4 тысяч до 10 тысяч единиц.

Отрадно отметить, что мы движемся к созданию сильной инфраструктурной базы посредством запуска межгосударственной товаропроводящей системы, которая будет состоять из оптово-распределительных и агрологистических центров.

Мы все понимаем, что в условиях стагнации глобальных и интеграционных процессов, нарушения транспортных связей и цепочек поставок из-за геополитических и эпидемиологических кризисов именно фактор соседства играет важную роль в развитии наших стран. Казахстан и Узбекистан обладают развитым сырьевым, промышленным и транзитным потенциалом. Экономический и ресурсный потенциал наших стран создают перспективную основу для повышения уровня товарооборота до 10 млрд долларов. В глобальном плане, объединив наши ресурсы, мы могли бы обеспечить потребности наших экономик в энергетической, продовольственной и транспортной сферах, а также значительно расширить казахстанско-узбекское присутствие на региональных рынках.

Безусловно, все это положительно скажется на создании благоприятных условий для граждан наших стран.

Сегодня мы активно модернизируем действующие пограничные переходы, рассматриваем строительство дополнительного пункта пропуска на границе, развиваем дорожное сообщение между нашими странами. С прошлого года открыто 6 новых авиамаршрутов, возобновлены и расширяются автобусное и железнодорожное сообщения. Все это призвано активизировать не только взаимный туристический поток, но и увеличить интенсивность делового сотрудничества.

В целом, хочу подчеркнуть, что наши страны движутся в фарватере поступательного развития и укрепления многоплановых связей, имеют значительный потенциал, который позволит нам выйти на новые рубежи взаимовыгодного сотрудничества.

География сделала нас близкими соседями, история превратила нас в братьев, а экономика сформировала из нас добрых и надежных партнеров. Мы смогли не только сохранить прочные связи, но и сблизить наши государства.

30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, по праву можно назвать важным событием, которое должно дать весомую отдачу, еще более укрепить дружбу и взаимопонимание между нашими родственными народами.

В завершение я хотел бы обратиться к словам великого узбекского поэта Алишера Навои, который написал: «Пусть вечно будут, не расставаясь, в союзе тесном всегда они». Убежден, что эти слова обращены нам, его потомкам. В Казахстане искренне гордятся дружбой и братством наших народов. Мы намерены и далее расширять наши добрососедские, союзнические отношения и взаимное доверие.

Хочу пожелать нашим братским народам благополучия и процветания, а всем читателям доброго здоровья и успехов.