Hyundai Auto Asia, официальный дистрибьютор Hyundai в Узбекистане, рассказал о преимуществах популярного кроссовера Creta.

Надежный, динамичный, стильный, инновационный кроссовер со ставкой на интеллектуальность — Hyundai Creta — подчеркнет вкус и индивидуальность своего владельца, обеспечивая ему безопасность и комфорт.

Экстерьер автомобиля — тонкое сочетание футуристической эстетики и харизмы. Новая оптика с характерным «прищуром» выглядит особенно стильно и выразительно, обеспечивая при этом великолепную видимость в темное время суток. Декоративная вставка «бумеранг» подчеркивает законченность образа.





Комфорт в салоне автомобиля вовсе не мелочь, хотя складывается из мелочей. Hyundai Creta впечатляет разнообразием технических решений, придающих поездке комфортную легкость:

бесключевой доступ;

мульти-руль;

подогрев сидений;

беспроводная зарядка;

настройка руля по вылету и высоте;

электронастройка боковых зеркал;

подогрев руля;

подогрев переднего и заднего лобовых стекол;

шесть аудиоколонок Bose;

восьмидюймовый LED-дисплей;





Это лишь часть опций, предложенных инженерами для удобства водителя и пассажиров в дороге.

Интеллектуальное оснащение Hyundai Creta поможет чувствовать себя максимально безопасно на дороге. В помощь инженеры предлагают незаменимых помощников:

камеру заднего вида;

климат-контроль;

датчики дождя и света;

панель приборов Super Vision;

вспомогательный режим при спуске;

систему антизанос;

круиз-контроль;

выбор режима вождения (Eco, Sport, Comfort);

датчики парковки.

Новый умный автомобиль Hyundai Creta располагает просторным салоном и объемным багажным отсеком, что удобно для путешествий всей семьей. Также для любителей дальних поездок будут полезны рейлинги, установленные на крыше автомобиля. Теперь поездки в горы, на рыбалку и в гости в другие регионы станут комфортнее.





Динамика и мощь, маневренность и управляемость — одни из важнейших характеристик современного городского кроссовера. Hyundai Creta оснащен двигателем, сочетающим в себе надежность и драйв. И тут у вас есть возможность выбора: 1.6 л и 123 л.с. или 2 л и 150 л.с.

Богатый выбор — это как раз про Hyundai. В дилерских центрах официального дистрибьютора предложено более восьми комплектаций и девяти цветовых решений. Если вы поклонник двухцветных автомобилей, то Hyundai Creta — то, что вам нужно.

Приобрести современный инновационный кроссовер Hyundai Creta можно по Узбекистану, разовым платежом, оформив лизинг, рассрочку или кредит.

Для жителей Ташкента также доступна покупка по программе Trade-in. Обменять свой автомобиль с пробегом любой марки и модели на Hyundai Creta или любой другой автомобиль Hyundai представленной в Узбекистане линейки: Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade можно комфортно и безопасно, получив гарантии технической и юридической чистоты автомобиля. Программа Trade-in предполагает возможность лизинга, рассрочки или кредита.





Получить подробную информацию, записаться на тест-драйв или сервис можно по телефон: 1248.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Адрес: пр-т Амира Темура, 77А.

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Адрес: ул. Кичик халка йули, 22 В.

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