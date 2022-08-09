Hyundai Auto Asia, официальный дистрибьютор Hyundai в Узбекистане, рассказал о преимуществах популярного кроссовера Creta.
Надежный, динамичный, стильный, инновационный кроссовер со ставкой на интеллектуальность — Hyundai Creta — подчеркнет вкус и индивидуальность своего владельца, обеспечивая ему безопасность и комфорт.
Экстерьер автомобиля — тонкое сочетание футуристической эстетики и харизмы. Новая оптика с характерным «прищуром» выглядит особенно стильно и выразительно, обеспечивая при этом великолепную видимость в темное время суток. Декоративная вставка «бумеранг» подчеркивает законченность образа.
Комфорт в салоне автомобиля вовсе не мелочь, хотя складывается из мелочей. Hyundai Creta впечатляет разнообразием технических решений, придающих поездке комфортную легкость:
- бесключевой доступ;
- мульти-руль;
- подогрев сидений;
- беспроводная зарядка;
- настройка руля по вылету и высоте;
- электронастройка боковых зеркал;
- подогрев руля;
- подогрев переднего и заднего лобовых стекол;
- шесть аудиоколонок Bose;
- восьмидюймовый LED-дисплей;
Это лишь часть опций, предложенных инженерами для удобства водителя и пассажиров в дороге.
Интеллектуальное оснащение Hyundai Creta поможет чувствовать себя максимально безопасно на дороге. В помощь инженеры предлагают незаменимых помощников:
- камеру заднего вида;
- климат-контроль;
- датчики дождя и света;
- панель приборов Super Vision;
- вспомогательный режим при спуске;
- систему антизанос;
- круиз-контроль;
- выбор режима вождения (Eco, Sport, Comfort);
- датчики парковки.
Новый умный автомобиль Hyundai Creta располагает просторным салоном и объемным багажным отсеком, что удобно для путешествий всей семьей. Также для любителей дальних поездок будут полезны рейлинги, установленные на крыше автомобиля. Теперь поездки в горы, на рыбалку и в гости в другие регионы станут комфортнее.
Динамика и мощь, маневренность и управляемость — одни из важнейших характеристик современного городского кроссовера. Hyundai Creta оснащен двигателем, сочетающим в себе надежность и драйв. И тут у вас есть возможность выбора: 1.6 л и 123 л.с. или 2 л и 150 л.с.
Богатый выбор — это как раз про Hyundai. В дилерских центрах официального дистрибьютора предложено более восьми комплектаций и девяти цветовых решений. Если вы поклонник двухцветных автомобилей, то Hyundai Creta — то, что вам нужно.
Приобрести современный инновационный кроссовер Hyundai Creta можно по Узбекистану, разовым платежом, оформив лизинг, рассрочку или кредит.
Для жителей Ташкента также доступна покупка по программе Trade-in. Обменять свой автомобиль с пробегом любой марки и модели на Hyundai Creta или любой другой автомобиль Hyundai представленной в Узбекистане линейки: Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade можно комфортно и безопасно, получив гарантии технической и юридической чистоты автомобиля. Программа Trade-in предполагает возможность лизинга, рассрочки или кредита.
Получить подробную информацию, записаться на тест-драйв или сервис можно по телефон: 1248.
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