Аккредитация школы по программам международного бакалавриата является гарантом высокого качества обучения и признанием школы на международном уровне. С самого основания опытная и высококвалифицированная команда IB школы Oxbridge International School, состоящая из отечественных и иностранных специалистов из более 10 стран мира, успешно шла к достижению данной аккредитации и получила честь официально называться школой IB Continuum School в короткие сроки.

Oxbridge International School является аккредитованной школой по программам начальной, средней и старшей школ — PYP, MYP и DP соответственно. Это предоставило возможность школе получить почетное звание IB Continuum School («Школа международного бакалавриата полного цикла») 21 июня 2022 года.





В Oxbridge International School продолжается набор учащихся на 2022−2023 учебный год.

Для поступления в школу будущему ученику нужно пройти вступительное тестирование по следующим предметам:

английский язык;

математика;

русский язык и литература (русскоязычная секция);

собеседование на английском языке (международная секция).

Oxbridge International School предоставляет возможность при окончании школы получить как аттестат о среднем образовании государственного образца, так и сертификат об окончании дипломной программы международного бакалавриата IB. Помимо международной школы, Oxbridge предлагает возможность обучения по выбору в общеобразовательной школе и детском саду для детей с 1,5 лет с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями.





Программа начальной школы IB Primary Years Programme (PYP) предназначена для детей от 5 до 11 лет (детский сад и 1−5 классы). В первый класс принимаются дети с 6 лет. Данная модель обучения развивает и воспитывает учеников в духе заботы и гражданской активности, прививает стремление к обучению на протяжении всей жизни. Благодаря своей междисциплинарной структуре PYP мотивирует учащихся мыслить критически и самостоятельно, нести ответственность за свое обучение, изучать местные и глобальные проблемы и возможности их решения в реальных условиях.

Программа средней школы IB Middle Years Programme (MYP) — это пятилетняя программа для учащихся 11−16 лет (с 6 по 10 класс). В процессе обучения приоритетом является развитие навыков XXI века, изучение иностранных языков и взаимосвязь всех изучаемых предметов. Все педагоги используют широкий ряд эффективных методов оценивания успеваемости в соответствии с высокими требованиями международной программы. Обучение в рамках MYP построено на изучении опыта в сфере глобальных проблем, понимании различных культур, принятии отличных от личной точек зрения. Также эта программа способствует развитию самосознания человека и пониманию современного общества в целом.





Программа старшей школы IB Diploma Programme (DP) является академически сложной и сбалансированной программой образования с выпускными экзаменами, которая готовит учащихся от 16 до 19 лет (11−12 классы) к достижению успеха в поступлении и обучению в топовых университетах мира и в дальнейшей жизни. Она нацелена на обеспечение интеллектуального, социального, эмоционального и физического благополучия учащихся. Программа завоевала признание и доверие ведущих мировых университетов. Более 5000 университетов в более 100 странах мира официально признают и успешно обучают выпускников IB DP. Дипломная программа готовит учащихся к эффективному вступлению в быстро развивающееся и все более глобализирующееся общество.

Программа общеобразовательной школы с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями. Общеобразовательная школа и детский сад Oxbridge проводит обучение согласно государственным стандартам. Уроки английского языка проводятся иностранными учителями в большом объеме, занятия проходят ежедневно. Кроме того, упор делается на точные науки с приобретением соответствующих компетенций по предметам и развитием критического мышления. В старших классах углубленно изучается алгебра, геометрия, физика, химия, биология. Многогранная образовательная и развлекательная программа делает жизнь детей интересной и увлекательной, а коллективная творческая деятельность педагогов и учащихся создает атмосферу взаимного доверия и дружбы.





Выпускники Oxbridge International School обучаются в престижных международных университетах, таких как Sejong University, Евразийский технологический университет, ВШЭ, МГИМО, СПБГУ.

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

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