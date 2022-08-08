С начала текущего года в Узбекистане было возбуждено почти 200 уголовных дел, связанных с получением взяток, мошенничеством и злоупотреблением должностями при приёме в средние профессиональные и высшие образовательные учреждения, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

127 уголовных дел было возбуждено в сфере высшего образования, по которым предотвращено присвоение путём мошенничества или в виде взяток 384 млн сумов и 457 тысяч долларов.

Раскрыто 34 уголовных дела, в которых студентам, обучающимся за рубежом, обещался перевод в вузы Узбекистана. Объём взяток мог составить 81,8 млн сумов и 168,2 тысячи долларов.

37 уголовных дел было связано с поступлением в колледжи и техникумы, по ним в качестве вещественных доказательств было изъято 22 млн сумов и 27,5 тысячи долларов.

В разрезе регионов больше всего таких случаев было зафиксировано в Андижанской области — 29, Ферганской — 27, Ташкентской — 26, Самаркандской — 21, Бухарской и Ташкентской областях — 17, Наманганской и Сырдарьинской — 16, Сурхандарьинской, Джизакской — 9, в Каракалпакстане и Хорезме — 6, в Кашкадарьинской области — 3, в Навоийской области — 1.

Среди привлечённых к уголовным делам 17 граждан работали в системе высшего образования, 14 — в колледжах и лицеях, 169 — в других сферах.