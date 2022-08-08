По факту наезда служебного автомобиля первого заместителя хокима Нишанского района на пешехода 31 июля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Об этом 8 августа сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, комментируя публикацию издания Xabar.uz.

В справке о ДТП, приложенной к публикации, говорится, что за рулем автомобиля в день аварии 30 июля находился сам первый замхокима района Эркин Бобокулов (1969 г. р.). Автомобиль сбил пешехода А. Юлдашева (1973 г. р.), переходившего дорогу «Гузар — Карши».