Министерство иностранных дел Узбекистана «решительно осуждает провокационное нападение», совершённое 4 августа на посольство Азербайджана в Лондоне. Об этом говорится в заявлении МИДа.

«Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий. Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности», — говорится в заявлении.

«Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом», — добавили в МИДе.

По данным МИД Азербайджана, нападение совершила радикальная религиозная группа. Проникнув в здание посольства, члены группы совершили акт вандализма, сорвав флаг Азербайджана и написав на здании надписи на арабском языке. Стоя на балконе здания, они размахивали религиозными флагами и выкрикивали радикальные религиозные лозунги.

Британские СМИ пишут, что нападавшие были членами организации мусульман-шиитов. Mahdi Servants Union. Полиция Лондона задержала восемь человек.

Сотрудники посольства не пострадали. МИД Азербайджана обратил внимание властей Великобритании о необходимости выполнения требований международного права по обеспечению защиты дипломатических миссий и дипломатов.



