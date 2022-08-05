Директор Агентство по противодействию коррупции Акмал Бурханов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев поспорили на 29-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в четверг.

Акмал Бурханов, выступая с Национальным докладом о противодействии коррупции в Узбекистане, сообщил, что в результате коррупционных преступлений в 2021 году интересам государства и общества был нанесен материальный ущерб на сумму 1 трлн 282 млрд сумов. Наибольшее количество коррупционных преступлений в стране приходится на сферы здравоохранения, образования и банковские организации.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения в прошлом году выявлены финансовые нарушения на более 56 млрд сумов, из них 7 млрд — это недостача и хищения, 12 млрд сумов — нецелевые расходы. Ущерб на 9 млрд сумов удалось возместить.

Глава Минздрава выразил претензии к озвученной статистике.

«Как сказал Акмалхон Эшондадаевич, в отчете отмечены крупные проблемы в системе. Но озвучиваются очень большие цифры. Почему на 34-й странице [доклада] говорится о финансовых ошибках и недостатках в системе здравоохранения на 50 млрд сумов, а на 45-й странице — о 56 млрд сумов? Возникает ощущение, что это погоня за большими цифрами. Мы должны договориться об этом: это отчет, подготовленный на основе информации органа финансового контроля. Отдел финансового контроля это выявил, но считается ли это коррупцией или ещё нет? Суд это уже доказал или нет?», — спросил Бехзод Мусаев.

Министр заявил, что исходя из доклада сфера здравоохранения является самой коррумпированной отраслью.

«Мы пытаемся добраться до истоков [этой проблемы]. В какой из наших организаций выявлены такие большие финансовые недостатки? Если произошёл такой крупный коррупционный случай, то почему суд не принял строгих мер к руководителю системы здравоохранения? Значит, эти недостатки отражены в каком-то акте в виде бумаги. Бывают факты, не доказанные в суде…», — отметил он.

Глава Минздрава также отметил, что нецелевые расходы на 35 млрд сумов, выявленные и предотвращенные в ходе мониторинга, «ещё не являются коррупционным случаем».

«Поэтому у меня предложение. Давайте рассмотрим эти случаи один за другим с министерством, прежде чем озвучивать такой отчет. Думаю, будет правильнее, если мы озвучим цифры после того, как придём к единому заключению», — сказал Бехзод Мусаев.

В ответ на его возражения председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что пленарное заседание — это неподходящее место для поднятия таких вопросов.

«Во-первых, на пленарном заседании Сената не будет подниматься что-то необоснованное. Во-вторых, раз у вас столько вопросов, почему вы не пригласили Акмаля Эшондадаевича в министерство, обсудить эти вопросы и заранее определить меры? Это не та аудитория, где ведут пустые разговоры. Например, этот национальный доклад должен быть представлен нам. Услышав его, мы должны дать поручения агентству. Сейчас вы выходите и говорите, а затем выйдет и будет говорить [министерство] народного образования, а затем другие министерства, то это место превратится в другое поле. Поэтому каждое министерство должно сделать борьбу с коррупцией своим приоритетом», — сказал он.

Директор Антикоррупционного агентства заявил, что национальный доклад был разработан совместно Министерством финансов, Счетной палатой, антикоррупционными органами.

«Приведу один пример: если обратить внимание на материалы, опубликованные в СМИ, то по итогам последних шести месяцев Минздрав опустился на 2-е место в [рейтинге] коррупции, чему мы должны быть рады. Банковская сфера вышла на первое место. Думаю, это результат мер борьбы с коррупцией, принятых министерством. Однако статистика, которую мы приводим, — это данные, основанные на окончательных решениях судов. По финансовым нарушениям Минздрав был на первом месте по итогам прошлого года», — сказал Акмаль Бурханов.

Он призвал не сомневаться в данных национального доклада.