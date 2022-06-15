Одной из самых коррумпированных сфер в Узбекистане является банковская, заявил на заседании Ташкентского совета по противодействию коррупции 14 июня директор Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов.

По его словам, на основании решения Национального совета по противодействию коррупции реализуется проект по превращению банковской сферы в сферу без коррупции.

«Но нельзя сказать, что банки проявляют инициативу в этом плане и принимают меры по устранению коррупции в системе. Следующие цифры могут подтвердить это», — сообщил он.

Согласно рейтингу отраслей, в первом квартале 2022 года сотрудники банков совершили 128 коррупционных преступлений — это второе место в стране после сферы образования.

Исследования показывают, что коррупционная ситуация в процессе выделения банками кредитов «становится все более серьёзной, что негативно сказывается на эффективности проводимых реформ».

Регистрируются случаи хищения денежных средств в банковской системе, злоупотребления при оказании банковских услуг и выделении кредитов. За последние два года к уголовной ответственности привлечено 676 работников коммерческих банков, сообщил глава агентства.

Акмал Бурханов отметил случаи, когда бюджетные средства на различные социальные проекты по поддержке населения «расхищаются некоторыми банковскими служащими».

В рамках программы «Каждая семья — предприниматель» сотрудниками банков было расхищено более 20 млрд сумов, в том числе 1,3 млрд усмов — в НБУ, 2,4 млрд сумов — в «Микрокредитбанке», 3 млрд сумов — в Народном банке и 12,3 млрд сумов — в «Агробанке», сказал он.

По программе «Молодёжь — наше будущее» 3,5 млрд сумов не были направлены на трудоустройство молодежи, а присвоены преступными схемами, отметил Акмал Бурханов.

«Пять банковских служащих, причастных к коррупции, работали в республиканских, 74 — в областных и 597 — в районных и городских банках. В результате этих преступлений расхищены кредитные средства на 354,2 млрд сумов», — заявил он.

Только по Ташкенту в 2021 году в суд было направлено 10 уголовных дел в отношении 12 человек — 6 сотрудников Центрального банка и его подразделений и 4 работников коммерческих банков. Семь человек обвиняются в совершении преступления по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты), три — по статье 168 (мошенничество), один — по статье 207 (должностная халатность) и ещё один — по статье 208 (бездействие власти). Из них двое работали в банковской системе Ташкента и 10 — в банках районного уровня.

«Конечно, такие цифры затмевают проводимые реформы в сфере борьбы с коррупцией по всей стране и подрывают доверие населения», — заявил руководитель агентства.

На этом же заседании Акмал Бурханов сообщил, что Ташкент является одним из самых коррумпированных регионов страны. В столице за год в три раза выросло число коррупционных преступлений. Кроме того, половина сообщений в СМИ и соцсетях о возможных нарушениях в этой сфере приходится на Ташкент.