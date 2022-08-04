В Узбекистане в очередной раз стартовало одно из ярких событий — Pepsi Taste Challenge. Эта акция проводится в стране уже в четвертый раз.

Участники мероприятия продегустируют напиток в двух одинаковых емкостях. После дегустации они могут узнать, какой вкус им нравится.





Впервые Pepsi Taste Challenge прошел в 1975 году в США. Это мероприятие является одним из уникальных публичных мероприятий бренда Pepsi. Принять участие в тесте могут все желающие от 16 до 35 лет.





По условиям акции участникам мероприятия несколько раз предлагаются различные напитки в общественных местах. Представитель Pepsi предлагает попробовать эти напитки и выбрать понравившийся вкус. По окончании дегустации участник будет проинформирован о том, какой напиток ему понравился. Поскольку потребитель не знает марку напитка до тех пор, пока не определится со вкусом, тест часто заканчивается неожиданным результатом. Это доказывает, что реальный выбор может отличаться от воображаемого.

В «Битве вкусов» 2022 года — восемь дегустационных точек Pepsi, две из которых расположены в Ташкенте, а остальные шесть — в Бухаре, Самарканде, Фергане, Карши, Ургенче и Намангане.





Независимые наблюдатели республиканского центра изучения общественного мнения «Ижтимой фикр» будут контролировать процессы тестирования во всех обозначенных местах. По окончании кампании будет представлен аналитический отчет, подтверждающий соответствие программы установленным правилам.

Если вы еще не участвовали в конкурсах от Pepsi, то стоит попробовать в этот раз, чтобы узнать, какой вкус вам нравится. Для этого нужно отправиться на дегустационные точки своего города.





«Битва вкусов» Pepsi продлится до 20 августа.

Более подробную информацию можно найти на странице Pepsi в Instagram: @pepsi_uzbekistan

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