Mirabad Avenue объявил о скидке 15%, которая будет действовать до конца августа на все квартиры резиденции. Уже сейчас покупатели могут воспользоваться выгодными условиями и приобрести премиальную недвижимость в Mirabad Avenue — жилом комплексе протяженностью 450 м в центре Ташкента.





Общая площадь резиденции, включая все дома на трех линиях и приватные двор-парки, составляет 6 га. Здесь для комфорта резидентов предусмотрено все — от лобби гостиничного типа до оживленной шопинг-авеню с люксовыми брендами.

Приобретая апартаменты в Mirabad Avenue, будущий резидент получает:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;

доступ к двухуровневому паркингу;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение.





Дома на первой линии резиденции уже готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. При покупке квартиры на первой линии резидент получит в подарок систему центрального кондиционирования Mitsubishi, конвекторное отопление и систему умного дома.





В июле был объявлен старт продаж на новые дома на третьей линии. Доступны для покупки квартиры в блоке А с самым большим в резиденции двор-парком площадью 120 соток, а также в блоке B с приватным двором площадью 45 соток. Сейчас у вас есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость премиум-класса на этапе котлована.





Скидка 15% также действует для иностранных граждан 108 государств, которые имеют право на приобретение строящихся объектов недвижимости согласно новому постановлению правительства Узбекистана.

Воспользовавшись выгодными условиями до 31 августа, можно купить квартиру мечты в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue.





Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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