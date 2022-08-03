CIS Tashkent продолжает набор учеников от 2 до 18 лет на 2022−2023 учебный год и приглашает вас и ваших детей на День открытых дверей 13 августа в 11:00.
На закрытом мероприятии руководство CIS подробно расскажет о кембриджской и британской образовательных программах, глобальных возможностях, которые открываются ученикам, и об особенностях CIS Tashkent. Также пройдет ознакомительный тур по кампусу.
Программа мероприятия:
- 11:00 — фуршет для гостей;
- 11:15 — презентация кампуса от руководства школы и детского сада;
- 11:45 — сессия вопросов-ответов, кофе-брейк;
- 12:00 — экскурсии по территории кампуса;
- 12:45 — завершение мероприятия.
CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности:
- кембриджское образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;
- возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат Узбекистана;
- высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;
- программа ценностного образования Values-Based Education, обучающая детей общечеловеческим ценностям и помогающая ученикам CIS становиться гражданами мира;
- программа развития глобального мышления Global Perspectives от Кембриджского университета, сфокусированная на формировании навыков будущего (критическое мышление, аналитические способности, проектная деятельность и прочие);
- техника Apple iPad и MacBook для проектных работ;
- пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;
- широкий выбор кружков и секций на базе школы;
- сопровождение поступления в зарубежные вузы (помощь с подбором, оформлением и подачей документов).
Всем участникам мероприятия будут представлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.
Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить короткую форму.
Количество мест ограничено.
Дата: 13 августа в 11:00.
Телефон: (+998) 71−209−66−69.
Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.
Ориентир: ЖК Cambridge Residence.
Сайт: cisedu.com
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