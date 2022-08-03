CIS Tashkent продолжает набор учеников от 2 до 18 лет на 2022−2023 учебный год и приглашает вас и ваших детей на День открытых дверей 13 августа в 11:00.

На закрытом мероприятии руководство CIS подробно расскажет о кембриджской и британской образовательных программах, глобальных возможностях, которые открываются ученикам, и об особенностях CIS Tashkent. Также пройдет ознакомительный тур по кампусу.





Программа мероприятия:

11:00 — фуршет для гостей;

11:15 — презентация кампуса от руководства школы и детского сада;

11:45 — сессия вопросов-ответов, кофе-брейк;

12:00 — экскурсии по территории кампуса;

12:45 — завершение мероприятия.





CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности:

кембриджское образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;

возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат Узбекистана;

высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;

программа ценностного образования Values-Based Education, обучающая детей общечеловеческим ценностям и помогающая ученикам CIS становиться гражданами мира;

программа развития глобального мышления Global Perspectives от Кембриджского университета, сфокусированная на формировании навыков будущего (критическое мышление, аналитические способности, проектная деятельность и прочие);

техника Apple iPad и MacBook для проектных работ;

пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;

широкий выбор кружков и секций на базе школы;

сопровождение поступления в зарубежные вузы (помощь с подбором, оформлением и подачей документов).





Всем участникам мероприятия будут представлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.

Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить короткую форму.

Количество мест ограничено.





Дата: 13 августа в 11:00.

Телефон: (+998) 71−209−66−69.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.

Ориентир: ЖК Cambridge Residence.

Сайт: cisedu.com

Instagram: @cis_tashkent

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