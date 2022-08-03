Кабинет министров Узбекистана постановлением от 2 августа утвердил новое положение о служебных командировках для сотрудников бюджетных организаций и компаний с государственной долей свыше 50%.

Согласно документу, работнику возмещаются расходы, связанные с проживанием (аренда гостиницы или жилья), проезд к месту командировки и обратно на постоянное место работы, а также оплачиваются ежедневные расходы.

В частности, за счёт бюджета полностью покрываются расходы на транспорт общего пользования (кроме такси) согласно тарифу для руководства и сотрудников парламента, Администрации президента и Кабинета министров, руководителей организаций республиканского уровня и их заместителей, председателей Жокаргы Кенеса и Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей, Ташкента и их заместителей, хокимов районов (городов).

Билеты на поезд или самолёт эконом-класса для других сотрудников также полностью финансируются за счёт бюджета. Однако, если они путешествуют по VIP-тарифу или в бизнес-классе, то организация оплачивает только 70% стоимости билетов, а остальную сумму — сам сотрудник.

При этом, если отсутствуют проездные документы, подтверждающие расходы, то бюджетные организации могут оплачивать по 0,1% (было 0,08%) базовой расчётной величины за каждый километр пути (другие организации — по договору, но не меньше 0,1% БРВ), а также использовать электронные карты для измерения дистанции.

Суточные расходы за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются командированным работникам в размерах, предусмотренных коллективными договорами, коллективными соглашениями и трудовыми договорами, всего до 0,35 от БРВ (в коэффициентах от базовой расчётной величины), что на сегодняшний день составляет 105 тысяч сумов:

на питание при предоставлении чеков — до 0,25 от БРВ (75 тысяч сумов);

на другие расходы — до 0,1 от БРВ (30 тысяч сумов).

Гостиничные расходы руководящих сотрудников палат Олий Мажлиса, Администрации президента, Счётной палаты и Кабинета министров, первых руководителей организаций республиканского уровня, председателей Жокаргы Кенеса и Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента не должны превышать трехкратную сумму БРВ в день (на данный момент — 900 тысяч сумов).

Расходы на гостиницу для работников парламента, Администрации президента, Счётной палаты и правительства, заместителей руководителей организаций республиканского уровня, заместителей председателей Жокаргы Кенеса и Совета министров Каракалпакстана, заместителей хокимов областей и Ташкента не должны превышать 2 БРВ в день (600 тысяч сумов).

Для остальных сотрудников расходы на гостиницу не должны превышать 1,5 БРВ в день (450 тысяч сумов).

До этого не было верхнего предельного размера возмещения суточных гостиничных расходов. При проживании в люксовых номерах гостиниц оплата по найму жилого помещения производилась в пределах до 70% от стоимости этих номеров за счет бюджета, а оставшейся части — за счет внебюджетных средств бюджетных организаций.

Расходы по найму жилого помещения при отсутствии подтверждающих документов возмещаются в размере 20% от БРВ (60 тысяч сумов) за каждые сутки.

Кроме того, на работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, неиспользованных во время командировки, другие дни отдыха по возвращении не предоставляются.

Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится. В случаях, когда работник выезжает в командировку для выполнения служебных обязанностей в выходной день, ему по возвращении из командировки предоставляется другой день отдыха.

Работникам, направляемым в регионы с тяжелыми природно-климатическими и бытовыми условиями, также выплачиваются дополнительные надбавки, установленные для данной местности.

Министерству финансов поручено разработать программное обеспечение и мобильное приложение для оцифровки учета расходов, связанных с командировкой сотрудника.

Сотрудники бюджетных организаций смогут пользоваться услугами 900 гостиниц. Расходы на питание, транспортные и гостиничные расходы всех сотрудников будут формироваться в системе и контролироваться отделом контроля соответствия.

Отчёты о командировках будут формироваться в ускоренном режиме через сканирование чека на покупку с QR-кодом в мобильном приложении.

При направлении работника в командировку на длительный срок возмещаются расходы по приезду (выезду) к месту постоянного проживания в выходные дни после каждых 30 дней командировки

Подразделения комплаенс-контроля министерств и ведомств должны следить за недопущением конфликта интересов и коррупционных проявлений у командированных сотрудников.