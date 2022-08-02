В Самарканде, одном из древних и прославленных центров просветительства, открылся филиал технического института Ёджу.

Институт готовит высококвалифицированных специалистов бакалавриата и магистратуры, обладающих современными профессиональными знаниями и практическими навыками, востребованными в различных отраслях экономики. Обучаться можно на дневном, заочном и вечернем отделениях, а также по второй специальности на узбекском, русском и английском языках.





В 2021 году был создан филиал технического института Ёджу в Намангане.

Институт имеет современно оснащенную, постоянно обновляемую информационно-ресурсную базу. Квалифицированные преподаватели тщательно отбираются для ведения академической деятельности. Среди них — специалисты из Великобритании, США, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и прочих стран. Многие местные преподаватели имеют дипломы ведущих университетов Великобритании, Италии, Германии, Японии, Южной Кореи и США.

Технический институт Ёджу в Ташкенте имеет необходимые лицензии на оказание образовательных услуг. Диплом, выданный институтом, признается на территории Узбекистана. Технический институт Ёджу в Ташкенте осуществляет свою деятельность на основании государственной лицензии №ОТ-0002 от 24 июля 2018 года, выданной Государственной инспекцией по контролю качества образования при Кабинете министров Узбекистана, и постановления Кабинета министров №1007 от 17 декабря 2019 года «О дополнительных мерах по организации деятельности технического института Ёджу в городе Ташкенте». Кроме того, в 2022 году институт одним из первых среди негосударственных вузов Узбекистана получил сертификаты международной аккредитации образовательных программ агентств KAZSEE и IQAA.





Талантливым абитуриентам институт предоставляет следующие возможности:

Абитуриенты с сертификатом IELTS 6.5 или TOPIK 4 принимаются на первый курс соответствующего факультета по итогам эссе и собеседования. Абитуриенты, занявшие за последние два года призовые места в международных и республиканских олимпиадах по математике, английскому языку, родному языку и литературе, биологии, химии и истории, принимаются без экзаменов на первый курс. Студентам, обучающимся на контрактной основе, предоставляется возможность продолжить обучение на грантовой основе. Ежегодно учредителями института выделяются образовательные гранты для стимулирования молодежи к постоянной работе над собой, дальнейшей поддержки талантливых и социально незащищенных студентов. Абитуриенты, успешно сдавшие вступительный экзамен, в дальнейшем имеют возможность продолжить обучение по программам «2+2» или «3+1» в ряде престижных вузов Южной Кореи и Европы.





Документы, необходимые для поступления (в электронном виде):

аттестат или диплом о среднем образовании;

копия паспорта;

фотография 3,5×4,5 в формате JPEG.

Документы в филиал технического института Ёджу в Самарканде можно подать онлайн на сайте.

Телефон: (+998) 78−129−40−40 (внутренний — 1).

Telegram-канал: t.me/yodju_sam

Сайт: ytit.uz

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