В Аккурганском районе Ташкентской области задержан 16-летний подросток по подозрению в убийстве своей матери. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, инцидент произошёл 31 июля примерно в 21:00. Предположительно из-за семейного конфликта подросток позвал двух несовершеннолетних знакомых и вместе с ними убил мать. Тело женщины было зарыто в подвале дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны.