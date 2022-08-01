В июле 14 руководителей областных филиалов страховой компании «Узбекинвест» были направлены на курсы повышения квалификации и обмен опытом в компанию Korean Reinsurance Company (Korean Re), входящую в десятку крупнейших перестраховщиков мира, и Hyundai Marine & Fire Insurance (Южная Корея).

Обучение руководителей территориальных филиалов проводилось в учебных центрах Korean Re и Hyundai Marine & Fire Insurance в Сеуле. Специалисты компании подробно изучили состояние развития страхового и перестраховочного рынка Южной Кореи, практику страхования имущества, ответственности, инженерного страхования и виды предоставляемых страховых услуг для населения.

По итогам обучения состоялся обмен опытом и мнениями с ведущими специалистами компаний Korean Re и Hyundai Marine & Fire Insurance по актуальным вопросам развития рынка страхования Узбекистана и влияния глобальных внешних факторов на развитие страховой отрасли.

Программа стажировки региональных директоров компании была целенаправленно организована в Южной Корее — стране, являющейся одной из ведущих в сфере страхования среди стран азиатского континента, по данным Korea Insurance Research Institute. 96,3% населения Южной Кореи имеют государственный полис медицинского страхования, а по объему страховых премий страна занимает седьмое место в мире. Объем рынка страхования — 11,6% от ВВП страны.

Непрерывное повышение профессиональных навыков специалистов всех уровней является одним из ключевых направлений деятельности компании «Узбекинвест». Для этих целей функционирует Школа страхования для линейных сотрудников и специалистов среднего звена, Академия страхования — для повышения квалификации руководящего состава, а также онлайн-платформа по обучению страховых агентов.

В мае 14 наиболее эффективных руководителей отделений районного звена прошли курсы повышения квалификации в университете Западной Богемии в Праге (Чехия).

Очередная группа руководителей отделений районного звена готовится к направлению на стажировку в Прагу в сентябре, а руководители областных филиалов в начале 2023 года будут направлены на стажировку в Нью-Йорк, чтобы изучить один из наиболее развитых рынков страхования мира — США.

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