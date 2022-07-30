21 июля в махалле «Янгиарик» в Самаркандском районе двое мужчин нанесли побои двум женщинам, сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

По данным ведомства, из-за разногласий и конфликта С. Р. (1980 года рождения) и А. Б (1987) избили И. Ш. и Ё. И. (1991), из-за чего женщины получили повреждения.

Одна из пострадавших женщин. Сообщается, что она смотрит за ребёнком другой семьи за оплату. Фото: Shokirjonov kanali / Telegram.

Место происшествия изучили сотрудники ОВД и зарегистрировали случай. ОВД Самаркандского района сейчас проводит доследственную проверку.

Журналист Шухрат Шокиржонов сообщил, что инцидент произошёл на рынке поденщиков, а женщины являются сестрами. Со слов мужчин он отметил, что женщины якобы бросали камни в автомобиль «ГАЗель», из-за чего возник конфликт.

Председатель Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сената Олий Мажлиса Малика Кадирханова сообщила, что правонарушители будут наказаны в соответствии с законом.