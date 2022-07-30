В преддверии подготовки к саммиту глав государств — членов ШОС национальный оператор связи UZTELECOM на базе оборудования Huawei осуществил запуск сетей пятого поколения в туристическом центре Самарканда. В рамках проведенных тестов была достигнута пиковая скорость 1209 Мбит/c, позволяющая обеспечить бесперебойную связь внутри помещений, входящих в комплекс нового строящегося туристического центра в Самарканде.

Данное событие стало еще одним шагом к укреплению ИКТ-инфраструктуры Узбекистана, внедрению инновационных технологий в IT-индустрию и предоставлению качественного опыта и услуг со стороны операторов связи для различных секторов экономики.





Компания Huawei представила решение по гарантированному покрытию мобильной связью внутри зданий министру по развитию связи и коммуникаций Узбекистана и руководителю «Узкомназорат» c целью заверения в своевременной подготовке инфраструктуры и передовых решений к предстоящему мероприятию ШОС в сентябре, а также к ИКТ-неделе ICTWEEK UZBEKISTAN 2022.

«Внедрение технологий сетей пятого поколения позволяет Узбекистану вывести телеком-сектор на новый уровень. Инновации 5G открывают возможности для развития различных секторов экономики за счет повышения эффективности работы производств, предприятий, а также повышения привлекательности различных приложений для населения Узбекистана. В 2016 году во время проведения предыдущего саммита ШОС в стране были запущены сети 4G, что заложило основу для развития 5G в наши дни. Использование инновационного оборудования Huawei для построения сетей 5G сегодня закладывает основу для планомерного обновления до 5.5G и способствует скорейшему переходу к зеленым сетям, которые учитывают сокращение выбросов углерода и снижение энергопотребления", — отметил директор Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай.

В 2019 году во время визита в центр исследований и разработок компании Huawei в Пекине президент Узбекистана призвал приложить усилия по внедрению инновационных решений на базе 5G. Впервые сети 5G были протестированы в рамках ICTWEEK 2019 совместно с UZTELECOM и Ucell c максимальной скоростью более 1802 Мбит/с. Это дало начало новому витку в развитии и укреплении ИКТ-инфраструктуры в Узбекистане. За последние два года совместно с компаниями UZTELECOM, Mobiuz и Ucell было осуществлено коммерческое развертывание сетей 5G.

В 2021 году был презентован пилотный проект по использованию сетей 5G в таком важном для Узбекистана секторе экономики, как сельское хозяйство. Пилотный проект умного сельского хозяйства с использованием систем управления, мониторинга и обработки данных на базе 5G-технологий, интернета вещей, дронов, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных был реализован совместно с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства при поддержке UZTELECOM.

Компания Huawei осуществляет свою деятельность на территории Узбекистана более 20 лет, тесно сотрудничая с местными сетевыми операторами, отраслевыми партнерами, учебными заведениями и местными сообществами для улучшения жизни и повседневной деятельности жителей страны при помощи передовых цифровых технологий. Компания следует своему девизу «в Узбекистане, для Узбекистана» и продолжает прилагать усилия, чтобы предоставить цифровые решения каждому человеку, каждому дому и каждой организации для построения интеллектуального взаимосвязанного мира.

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