В Самарканде протестировали связь 5G в сети Uzmobile. Поставщиком технического решения выступила компания ZTE. На демонстрации работы сети присутствовал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

В сентябре Самарканд примет участников саммита государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 24−27 октября в Самаркандском туристическом центре планируется провести Неделю информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK.

Шерзод Шерматов предоставил скриншоты программы измерения скорости интернет-соединения, на которых видна скорость скачивания 896 Мбит/с. Решение 5G от ZTE продемонстрировало полную готовность к коммерческому внедрению.

«Этот центр станет не только местом проведения международных мероприятий и отдыха туристов. Здесь впервые все мобильные операторы страны совместно установили антенную инфраструктуру на одной мачте», — отметил Шерзод Шерматов.

Это делается за счет дополнительных возможностей, созданных для операторов мобильной в соответствии с указом президента Узбекистана о развитии сферы услуг.





ZTE как один из ведущих мировых поставщиков телеком оборудования участвовал в крупномасштабном строительстве сетей 5G и цифровой трансформации экономики Китая. Компания готова применять свой глобальный опыт на пользу Узбекистана.

В стране ZTE тесно сотрудничает с крупными операторами и предприятиями: UZTELECOM, Ucell, Beeline, Mobiuz и другими.

Компания опирается на ключевой принцип своей деятельности — «технологии создают ценность», и непрерывно развивает новые цифровые решения, чтобы сделать их рентабельными и более оптимальными для конкретных рынков и заказчиков.

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