LIFT Promotions — это промоутерская компания в Узбекистане, проводящая турниры с участием местных и зарубежных звезд профессионального бокса.

Компания принимает во внимание все личные факторы боксера, ведя его к успешной карьере.


Турниры LIFT Promotions — это краткий путь к результатам и эффективный социальный лифт к славе.

Помимо организации боев, компания LIFT Promotions активно помогает боксерам достичь поставленных профессиональных целей.


13 августа в Humo Arena пройдет турнир по профессиональному боксу, в котором будут участвовать чемпионы Узбекистана и известные боксеры из других стран:

  • Фаррух Арслонов;
  • Мужибулло Турсунов;
  • Тимур Абдурахманов;
  • Рахматилло Шарифов;
  • Нурым Дишад Мусабекулы;
  • Канат Узбекбаев;
  • Камронбек Абдулазизов.


А также в боксерском поединке будут участвовать:

  • Фазлиддин Гаибназаров;
  • Hebert Conceicao;
  • Миразизбек Мирзахалилов;
  • Jadier Herrera — Mauro Puerone;
  • Шахобиддин Заиров — Johneiker Quintana.


LIFT Promotions предоставляет прекрасную возможность увидеть своими глазами настоящий турнир по профессиональному боксу.

Купить билеты можно в кассах Humo Arena и на сайте iticket.uz.

Для получения подробной информации вы можете позвонить по телефону: (+998) 95−002−55−99 или на сайте iticket.uz.

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 Cайт: liftpromotions.uz

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