LIFT Promotions — это промоутерская компания в Узбекистане, проводящая турниры с участием местных и зарубежных звезд профессионального бокса.

Компания принимает во внимание все личные факторы боксера, ведя его к успешной карьере.





Турниры LIFT Promotions — это краткий путь к результатам и эффективный социальный лифт к славе.

Помимо организации боев, компания LIFT Promotions активно помогает боксерам достичь поставленных профессиональных целей.





13 августа в Humo Arena пройдет турнир по профессиональному боксу, в котором будут участвовать чемпионы Узбекистана и известные боксеры из других стран:

Фаррух Арслонов;

Мужибулло Турсунов;

Тимур Абдурахманов;

Рахматилло Шарифов;

Нурым Дишад Мусабекулы;

Канат Узбекбаев;

Камронбек Абдулазизов.





А также в боксерском поединке будут участвовать:

Фазлиддин Гаибназаров;

Hebert Conceicao;

Миразизбек Мирзахалилов;

Jadier Herrera — Mauro Puerone;

Шахобиддин Заиров — Johneiker Quintana.





LIFT Promotions предоставляет прекрасную возможность увидеть своими глазами настоящий турнир по профессиональному боксу.

Купить билеты можно в кассах Humo Arena и на сайте iticket.uz.

Для получения подробной информации вы можете позвонить по телефону: (+998) 95−002−55−99 или на сайте iticket.uz.

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