LIFT Promotions — это промоутерская компания в Узбекистане, проводящая турниры с участием местных и зарубежных звезд профессионального бокса.
Компания принимает во внимание все личные факторы боксера, ведя его к успешной карьере.
Турниры LIFT Promotions — это краткий путь к результатам и эффективный социальный лифт к славе.
Помимо организации боев, компания LIFT Promotions активно помогает боксерам достичь поставленных профессиональных целей.
13 августа в Humo Arena пройдет турнир по профессиональному боксу, в котором будут участвовать чемпионы Узбекистана и известные боксеры из других стран:
- Фаррух Арслонов;
- Мужибулло Турсунов;
- Тимур Абдурахманов;
- Рахматилло Шарифов;
- Нурым Дишад Мусабекулы;
- Канат Узбекбаев;
- Камронбек Абдулазизов.
А также в боксерском поединке будут участвовать:
- Фазлиддин Гаибназаров;
- Hebert Conceicao;
- Миразизбек Мирзахалилов;
- Jadier Herrera — Mauro Puerone;
- Шахобиддин Заиров — Johneiker Quintana.
LIFT Promotions предоставляет прекрасную возможность увидеть своими глазами настоящий турнир по профессиональному боксу.
Купить билеты можно в кассах Humo Arena и на сайте iticket.uz.
Для получения подробной информации вы можете позвонить по телефону: (+998) 95−002−55−99 или на сайте iticket.uz.
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