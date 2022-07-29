15 лет InfinBANK помогает сохранять и преумножать капитал, удобно оплачивать услуги, быстро переводить деньги. В честь своего дня рождения банк объявил розыгрыш среди своих клиентов. Первые призы уже нашли обладателей в Ташкенте, Фергане и Ургенче.

Конкурс взял старт 1 июля и продлится до 26 августа.

Условия для участия простые: необходимо подписаться на страницу банка в Instagram и Facebook, указать свой уникальный номер в комментариях к посту и ждать улыбки фортуны в виде одного из призов: телефонов iPhone, планшетов Samsung, колонков «Яндекс.mini», приставок Xbox. Уникальный номер приходит пользователям мобильного приложения банка в уведомлениях и всем владельцам карт InfinBANK в виде SMS-сообщений.

Каждую пятницу банк разыгрывает один приз в Instagram и один в Facebook. Имена первых победителей стали известны уже в июле. Два iPhone 13 MaxPro отправились в Фергану и Ургенч, планшеты Samsung A Series и приставка Xbox достались ташкентцам.

Если у вас все еще нет карты InfinBANK, ее можно оформить любым удобным способом:

в филиалах и центрах банковских услуг InfinBANK;

в мобильном приложении InfinBANK;

c помощью Telegram-бота InfinBANK.

После получения пластиковой карты необходимо зарегистрировать ее в мобильном приложении InfinBANK и получить доступ к банковским продуктам 24/7 в вашем смартфоне.

Наблюдать за тем, к кому отправится приз, в эту пятницу можно в прямом эфире на странице банка в Instagram в 17:00.

С подробностями розыгрыша можно ознакомиться на сайте банка.

Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре по телефонам: (+998) 71−202−50−60, 1214.

Сайт: infinbank.com

Facebook: fb.com/InFinBank

Instagram: @investfinancebank

Telegram-бот: t.me/Infin_bank_bot

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