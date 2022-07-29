Осталось совсем немного времени до начала нового учебного года. Это значит, что пришло время готовить детей к школьному сезону.
С этой целью Tashkent INDEX организовывает на своей территории школьную ярмарку, которая пройдет с 1 августа по 10 сентября.
На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров по доступным ценам от местных и зарубежных производителей:
- учебные принадлежности;
- школьная форма;
- книги;
- канцелярские товары.
Для удобства посетителей ярмарка будет проходить в закрытом помещении экспоцентра Tashkent INDEX. Покупатели смогут приобрести необходимые школьные товары в комфортных условиях.
Как добраться до Tashkent INDEX
Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX можно быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.
Также на время проведения ярмарки будет запущен бесплатный автобус по маршруту от станции метро «Бекат-5» до Tashkent INDEX.
Подробную информацию о школьной ярмарке можно узнать на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях и по телефонам информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.
Адрес: Янгихаётский р-н, ул. Софдил.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
Сайт: index.mimar.uz
Telegram: t.me/tashkentindexuz
Facebook: fb.com/tashkentindex
Instagram: @tashkentindex
На правах рекламы.