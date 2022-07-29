Осталось совсем немного времени до начала нового учебного года. Это значит, что пришло время готовить детей к школьному сезону.

С этой целью Tashkent INDEX организовывает на своей территории школьную ярмарку, которая пройдет с 1 августа по 10 сентября.





На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров по доступным ценам от местных и зарубежных производителей:

учебные принадлежности;

школьная форма;

книги;

канцелярские товары.





Для удобства посетителей ярмарка будет проходить в закрытом помещении экспоцентра Tashkent INDEX. Покупатели смогут приобрести необходимые школьные товары в комфортных условиях.

Как добраться до Tashkent INDEX

Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX можно быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.





Также на время проведения ярмарки будет запущен бесплатный автобус по маршруту от станции метро «Бекат-5» до Tashkent INDEX.

Подробную информацию о школьной ярмарке можно узнать на страницах Tashkent INDEX в социальных сетях и по телефонам информационного центра: (+998) 99−332−33−33, (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, ул. Софдил.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: index.mimar.uz

Telegram: t.me/tashkentindexuz

Facebook: fb.com/tashkentindex

Instagram: @tashkentindex

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