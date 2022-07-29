21 июля в Hyatt Regency Tashkent состоялась конференция, посвященная решениям Dell Technologies в трансформации IT. В мероприятии приняли участие представители банковской сферы, государственных структур и международных корпораций.





Компания INSIGHT SOLUTIONS совместно с одним из ключевых партнеров Dell Technologies не первый год занимается подготовкой и созданием IT-инфраструктуры под ключ в крупнейших организациях. Специалисты Dell Technologies представили передовые корпоративные инфраструктурные и клиентские решения, которые помогут эффективно решить поставленные задачи.





Мероприятие состояло из технических докладов ведущих экспертов Dell Technologies из Казахстана на темы трансформации IT, виртуальной экспозиции продуктов и решений Dell Technologies, а также живого общения спикеров со слушателями.





Организаторами мероприятия выступили компания INSIGHT SOLUTIONS, Dell Technologies и Intel. В числе посетителей были представители различных организаций, государственных структур и банковского сектора.





Что было представлено

В первой части с материалами, обозначенными в программе мероприятия как: «Гибкие решения для задач любой сложности: ПК Optiplex, мониторы Dell, периферийные устройства» выступил Алексей Лупешко, менеджер по продаже клиентских решений компании Dell Technologies. Из его доклада гости конференции узнали о передовых решениях Dell для рабочих мест: устройствах Latitude, персональных компьютерах и моноблоках Optiplex и Vostro, а также периферийных устройствах.





Вторую часть семинара провел Ильдар Суханов — старший системный инженер DELL Technologies. Спикер рассказал о гиперконвергентных системах, обновлениях в линейке систем хранения данных и решениях по резервному копированию неструктурированных данных от Dell Technologies.





Две части мероприятия были разбавлены кофе-брейком, где гости конференции могли задать вопросы спикерам, а в конце всех причастных к событию ждал гала-ужин.

О компании

INSIGHT SOLUTIONS является системным интегратором, поставщиком решений и услуг в сфере информационных технологий. Приоритетные направления работы компании — реализация проектов, связанных с разработкой, поставкой, внедрением и техническим сопровождением информационных систем, систем информационной безопасности, сетей передачи данных и центрами обработки данных.

По итогам 2021 года, INSIGHT SOLUTIONS стала обладателем наивысшего партнерского статуса Dell Technologies — Titanium Partner.

Телефон: (+998) 78−129−77−07.

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