Международная олимпиада STEM прошла в июле во Франкфурте (Германия). 13 учеников The British School of Tashkent были отобраны представлять Узбекистан на международном конкурсе. Участники соревновались с 300 другими учениками со всего мира в категориях «Наука», «Математика» и «Информатика».

The British School of Tashkent с радостью и гордостью сообщила, что все ее учащиеся получили медали в вышеперечисленных категориях и продемонстрировали высокий уровень как преподавательского состава, так и преподаваемой программы STEM в сотрудничестве со всемирно известным Массачусетским институтом технологий (MIT).

The British School of Tashkent от всей души поздравляет своих учеников, которые вызывают гордость не только у школы, но и у жителей Узбекистана. Учащиеся школы являются образцом для подражания для следующего поколения подающих надежды энтузиастов STEM по всему Узбекистану.

Награды, полученные учащимися The British School of Tashkent:

Робияхон Анварова: две золотые медали — по математике и науке;

Лутфуллахон Хусанходжаев: золотая медаль по кодированию и «серебро» по математике;

Ойбек Аблакулов: «золото» по кодированию, «бронза» по науке;

Зиёдилла Исраилов: «золото» по математике;

Лариса Льюис: две серебряные медали — по кодированию и науке;

Джелил Эге Пынар: «серебро» в кодировании, «бронза» по науке;

Камолбек Гуломжонов: «бронза» по математике;

Арслан Астанов: «золото» по науке, «серебро» по математике;

Фирдавс Исламов: «бронза» по кодированию;

Сабина Арифджанова: «золото» по математике, «серебро» по естественным наукам;

Темурбек Аскаров: «бронза» по науке;

Мухаммадали Усмоналиев: «бронза» по математике;

Салтан Нургали: «серебро» по науке, «бронза» по кодированию.

Приоритет The British School of Tashkent — ученики, ведь они основа всего, что делает школа. Их результаты и участие в международном конкурсе свидетельствуют о высоком качестве преподавания как в классе, так и за его пределами, высоком профессионализме преподавательского состава, международном школьном сообществе, ориентации школы на целостное образование. Это подтверждается выдающимися академическими результатами учащихся и их зачислением в ведущие мировые университеты. The British School of Tashkent зарекомендовала себя как отличный образец международного школьного образования в Ташкенте.

The British School of Tashkent также благодарит и родителей учащихся, ведь они являются неотъемлемой частью школы. Невозможно достигнуть высоких результатов без их веры, и школа благодарит их за неизменную поддержку.

The British School of Tashkent предлагает современное международное британское образование для учащихся от ясельных групп до старших классов (13 класс). Школа была открыта в 2010 году и к настоящему моменту в ней обучаются около 600 учащихся. Здесь получают образование учащиеся из более 40 стран мира, что делает школу международным сообществом во всех смыслах этого слова — как для учебы, так и для работы.

