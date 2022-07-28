Руководитель одного из предприятий в Янги Наманганском районе Наманганской области обвиняется в хищении кредитных средств, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным ведомства, предприниматель взял в банке кредит в размере 2,8 млрд сумов на покупку оборудования для производства железобетонных изделий. Однако он продал технику, не наладив производство, что было расценено как хищение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведётся следствие.