Начались продажи помещений в «Международном торговом центре Термез».

Согласно указу президента Узбекистана № 6109 от 12 ноября 2020 года «О мерах по дальнейшему развитию деятельности специальных экономических и малых промышленных зон в Сурхандарьинской области и городе Ташкенте» была организована деятельность «Международного торгового центра Термез» и утверждена программа развития.

«Международный торговый центр Термез» — это уникальный для Узбекистана проект Anorhome, расположенный на границе с Афганистаном.

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 409 от 1 июля 2021 года граждане Афганистана и другие иностранные граждане, а также лица без гражданства могут въезжать и находиться на территории «Международный торговый центр Термез» в течение 10 дней без оформления въездной визы в Узбекистан.





В период одного квартала после запуска проекта ожидается привлечение более 1 млн посетителей из Узбекистана и зарубежья.

В настоящее время проект находится на стадии завершения. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Территория центра составляет 26 га и включает в себя более 3000 розничных и оптовых магазинов, производственные площади, сухие и холодильные склады, гостиницу, хостел, логистический центр, ресторан и фудкорты.





Отечественные и иностранные предприниматели, занимающиеся розничной и оптовой торговлей, экспортом и импортом могут торговать по всем направлениям в четырех павильонах, расположенных в центре.





На территории свободной торговой зоны действует режим свободной таможенной зоны, что дает право предпринимателям осуществлять розничную и оптовую торговлю без уплаты таможенной пошлины при импорте товаров.





Кроме этого, предприниматели могут приобрести в «Международном торговом центре Термез» следующие лоты:

многофункциональная медицинская клиника;

гостиница и хостел;

ресторан и зоны общественного питания;

производственные площадки;

сухие и холодильные склады;

зона логистического центра;

автосервис и заправочные станции.





Дополнительную информацию можно получить в офисах продаж, расположенных в Ташкенте и Термезе.

Телефон: (+998) 78−148−75−00.

Адрес офиса продаж в Ташкенте: ул. Янги Сергели, 6.

Адрес офиса продаж в Термезе: ул. Ислама Каримова, 108.

Сайт: anorhome.com

Instagram: @anorhome

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