Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

Согласно документу, от подоходного налога (НДФЛ) освобождаются платежи до 3 млн сумов в месяц, которые родители вносят за обучение детей в негосударственных дошкольных образовательных организациях (ДОО) и школах.

Как работает эта льгота?

Как пояснили в Министерстве финансов, родителю, к примеру, по месту его работы ежемесячно начисляют заработную плату 6 млн сумов с удержанием НДФЛ в сумме 720 тысяч сумов (12%). Родитель предоставляет заявление бухгалтерии о ежемесячном перечислении 2,5 млн сумов в дошкольную организацию за содержание своего ребенка. Эта сумма не будет облагаться налогом. Бухгалтерия удержит налог только с разницы в 3,5 млн сум (6 млн минус 2,5 млн). Налог составит 420 тысяч сумов (3,5 млн х 12%). Таким образом, родитель сэкономит на налоге 300 тысяч сумов в месяц.

Как применить льготу?

Родитель может применить льготу:

по месту работы, предоставив в бухгалтерию заявление о перечислении средств в частный детский сад или школу и счет на оплату (договор);

предоставив в налоговую службу декларацию о доходах по итогам года и документы об оплате обучения.

Льгота вступила в действие с 1 апреля 2022 года.

Кроме того, согласно поправкам, бесплатное обучение одаренных детей, нуждающихся в социальной поддержке, также освобождено от налогообложения.

Кто может обучаться бесплатно?

Учиться бесплатно в частных ДОО и школах вправе талантливые и одаренные дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Образовательные организации обязаны принимать их на бесплатное обучение на конкурсной основе в пределах не менее 10% от среднегодового количества учащихся (ПП-3276).

В чем суть освобождения от налогообложения?

Ранее стоимость такого бесплатного обучения рассматривалась как доход родителей учащихся в виде материальной выгоды и должна была облагаться налогом на доходы физлиц по ставке 12%.

С введением новой нормы в Налоговый кодекс бесплатное обучение освобождено от налогообложения.

На кого еще распространяется эта льгота?

Эта льгота распространяется и на бесплатное обучение воспитанников из специального контингента (дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, работников системы дошкольного образования и педагогических работников государственных общеобразовательных школ), которые воспитываются (обучаются) в образовательных дошкольных организациях, действующих на основе государственно-частного партнерства.