27 июля состоялась церемония подписания пакета соглашений о выделении Европейским банком реконструкции и развития в пользу «Узпромстройбанка» кредитных средств в размере 50 млн долларов США с возможностью конвертации в акции банка.

Соглашениями предусматривается, что средства кредита будут направлены на кредитование проектов субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Узбекистана. При этом часть финансирования будет использована для проектов, связанных с изменением климата. Это позволит банку расширить свою программу зеленого банкинга.

Данные соглашения стали логическим продолжением усердной работы сторон, осуществляемой в соответствии с указом президента Узбекистана от 12 мая 2020 года №УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» и постановлением Кабинета министров от 29 марта 2021 года №161 «О мерах по дальнейшей трансформации акционерного коммерческого банка „Узпромстройбанк“ и последующей его приватизации с участием Международной финансовой корпорации».

В документах указана необходимость реформирования банковского сектора в Узбекистане путем комплексной трансформации коммерческих банков с долей государства, внедрения современных стандартов банковского дела, информационных технологий и программных продуктов, реализации государственного пакета акций банков на конкурсной основе инвесторам, обладающим надлежащим опытом и знаниями, а также параллельного реформирования коммерческих банков и предприятий с долей государства.

С 2018 года «Узпромстройбанк» тесно сотрудничает с одними из ведущих финансовых институтов, такими как МФК и ЕБРР, по вопросам подготовки к приватизации путем укрепления практики корпоративного управления банка, пересмотру бизнес-процессов, коммерциализации его операций, усовершенствованию системы управления рисками и казначейских операций, а также содействия в развитии зеленого банкинга.

После диагностики и построения клиентоцентричной модели развития бизнеса в настоящее время осуществляется третий этап трансформации — внедряется новая бизнес-модель банка с обновлением информационной системы и сопутствующей инфраструктуры.

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