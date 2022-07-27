В махаллях будут создаваться микроцентры промышленности, ремесленничества, надомничества и животноводства со статусом юридического лица. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 25 июля.

Согласно документу:

микроцентры создаются в махаллях или на прилегающих территориях махаллей на базе пустующих объектов государственной собственности либо на свободных земельных участках несельскохозяйственного назначения;

площадь каждого микроцентра не должна превышать 150 кв м объекта государственной собственности или 0,1 га земельного участка;

микроцентры исходя из необходимости организуются отдельно для каждой махалли или для нескольких махаллей в удобных для жителей местах;

создание микроцентров осуществляется путём предоставления объектов государственной собственности и земельных участков предпринимателям на правах аренды через электронный онлайн-аукцион в установленном порядке;

Объекты государственной собственности и земельные участки для создания микроцентров предоставляются предпринимателям в аренду сроком на 5 лет на следующих условиях:

реконструкция или капитальный ремонт объекта государственной собственности либо строительство зданий и сооружений на земельном участке за счёт собственных средств;

создание микроцентра и осуществление его деятельности в течение срока аренды;

создание и содержание в организуемых микроцентрах не менее 10 рабочих мест в направлениях промышленности, ремесленничества, надомничества или не менее 3 рабочих мест в направлении животноводства.

Ставка налога на имущество и земельного налога, взимаемых с юридических лиц по созданным объектам микроцентров и с земельных участков, на которых они расположены, со дня ввода в эксплуатацию микроцентров сроком на 3 года применяется в размере 50%.