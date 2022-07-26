Хирургическое лечение ишемической болезни сердца (ИБС) развивается быстрыми темпами.





Сегодня проведение операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) на работающем сердце, без искусственного кровообращения применяется в передовых кардиохирургических центрах как одна из безопасных техник. Как правило, процесс реабилитации после операции на работающем сердце короче, что благоприятно сказывается на состоянии пациента.

На сегодняшний день в арсенале отечественных кардиохирургов есть оборудование для успешного выполнения классической большой операции АКШ через маленький малоинвазивный доступ (методика MIC SCAB). Операция выполняется через разрез размером 6−8 см в пятом межреберье. При этой операции сохраняется целостность грудины и других структур грудной клетки. Таким образом она менее травматична для пациента.





Преимуществами методики MIC SCAB являются:

короткий восстановительный период;

меньшая длительность госпитализации;

менее выраженный болевой синдром в послеоперационный период;

меньшая потребность в переливании крови во время и после операции;

отсутствие риска раневой инфекции;

интактная грудина и полное сохранение каркасной целостности грудной клетки.

быстрое восстановление социальной активности (в течение четырех недель после операции) в сравнении с традиционным аортокоронарным шунтированием через срединную стернотомию (2−3 месяца);

возможность заниматься спортом через короткий промежуток времени после операции;

косметический эффект.

«Для улучшения результатов операции я после стажировки в Германии привез технологию MIC SCAB (проведение операции через маленький разрез) в Узбекистан и успешно выполняю ее повседневно», — сказал Рустам Ярбеков.

Такие операции в Узбекистане успешно проводятся доктором медицинских наук Рустамом Ярбековым.

Рустам Ярбеков окончил ординатуру, аспирантуру и докторантуру в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева в Москве. Там он получил квалификацию и практический опыт в кардиохирургии.

За 20-летний опыт работы Рустам Ярбеков провел более 4000 высокотехнологичных кардиохирургических операций на сердце. На сегодняшний день Рустам Ярбеков работает в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени В. Вахидова и в одних из ведущих частных клиник American Hospital и AKFA Medline.

Вы можете бесплатно проконсультироваться с Рустамом Ярбековом по проблемам c сердцем по телефону: (+998) 91−137−66−44.

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