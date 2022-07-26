Площадь Food City в 60 га включает в себя два типа торговых объектов, благодаря чему можно совершать как крупные, так и мелкие покупки по оптовым ценам. Также здесь есть холодильный, морозильный и сухой склады, гостиница, автостанция, павильоны и даже мини-городок для посетителей со своей инфраструктурой.

В дни открытия комплекса — 30 и 31 июля — будут действовать скидки до 50% на продукты питания, что приятно удивит его посетителей. Например, картошка «Гала» будет стоить 2 500 сумов за 1 кг, подсолнечное масло «Олейна» (1 л) — 15 000 сумов, помидоры — 1 500 сумов за 1 кг.

С утра гостей будут угощать бесплатным мороженым и водой, а в обед — вкусным пловом. В этот день посетителей будут ждать живая музыка, выступление шоу-балета, развлекательная программа и аниматоры.

Но самое главное будет вечером. 30 июля с 18:00 до 20:00 пройдет праздничный концерт, на котором будут разыграны «золотые тележки» — пять тележек, заполненных продуктами.

В Food City применена инновационная система кросс-докинга.

«В Food City впервые в нашей стране применена система логистики, которая исключает этап хранения товара на складе. Это означает, что вы покупаете продукт с места его первоначальной выгрузки, избегая при этом большого количества складов и перекупщиков, и получаете качественный товар непосредственно от производителя. Здесь расположено пять таких кросс-доков с разным ассортиментом продукции», — рассказал о системе кросс-докинга хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев.

Комплекс отличается от многих подобных объектов в Узбекистане и других странах Центральной Азии тем, что при его создании были использованы опыт и практика агроцентров, работающих в одних из крупнейших городов Европы — Париже, Мадриде и Москве.

«Наши специалисты долгое время изучали опыт работы известных международных рынков ряда стран. Например, систему работы оптового рынка Rungis (Франция) и Mercasa (Испания). Общее в них — расположение, которое во многом наряду с круглосуточной работой помогает избежать пробок», — поделился начальник отдела маркетинга Food City Аскат Сарсенов.

По его словам, на территории центра также планируется создать таможенный терминал для осуществления сделок по импорту и экспорту.

Последний, но не менее важный момент — удобное транспортное сообщение комплекса. Чтобы быстро и комфортно добраться до Food City, в Ташкенте запустили бесплатные автобусы: от станции метро «Куйлюк» (7-я станция), массивов «Тузель-2», «Водник», базара «Кадышева», из Учтепинского, Сергелийского, Чиланзарского районов, от Южного вокзала и массива «Башлык». Кроме того, в ближайшее время будет введен бесплатный проезд на автобусах и от других отправных маршрутов столицы.

Торжественное открытие обещает быть таким же грандиозным, как и внутренняя система работы комплекса Food City.





Многие предприниматели уже оценили удобство и технологичность Food City. По словам Фархода Маннопова, одного из предпринимателей, рынок удобный, у него два въезда: один — для легковых автомобилей, другой — для грузовых.

«Мы доехали до комплекса без пробок, тут отличная огромная парковка. Здорово, что на территории рынка полный порядок и чистота. Мне понравилось то, что ставка здесь сделана на качество продукции. На рынке есть специальные холодильники с технологией вакуумного хранения, благодаря чему не происходит окисление, не развиваются бактерии, а значит, замороженные продукты можно хранить дольше», — подчеркнул Фарход Маннопов.

Адрес: Бектемирский р-н, ул. Мехнатабад, 82.

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