Электронная цифровая подпись (ЭЦП) уже стала необходимостью при подписании документов в системе электронного документооборота, получении услуг на ЕПИГУ или налоговом портале Soliq.uz.

Чтобы воспользоваться ЭЦП, нужно установить на компьютер модуль E-Imzo. Сделать это на компьютере с Windows достаточно легко, а при установке на MacOS могут возникнуть сложности. «Газета.uz» сделала видеоинструкцию, как самостоятельно установить ЭЦП и запустить модуль E-Imzo на операционной системе MacOS.

Ниже приведена подробная инструкция с иллюстрациями для помощи при установке.

Установка виртуальной машины Java

Перед установкой модуля E-Imzo на компьютер нужно установить виртуальную машину Java (JRE 1.8). В противном случае модуль не запустится.





Для загрузки JRE 1.8 перейдите на страницу загрузок на сайте java.com и нажмите зеленую кнопку «Согласиться и начать бесплатную загрузку».

После загрузки дважды кликните на установочный файл, нажмите кнопку Install для запуска установки и введите пароль.





Спустя некоторое время установка завершится. Нажмите на кнопку Close и закройте окно установщика.

Загрузка модуля E-Imzo

Перейдите на сайт e-imzo.uz и нажмите справа на синюю кнопку E-IMZO. Выберите версию для Linux и MacOS.





На ваш компьютер загрузится архив. На момент написания материала он называется E-IMZO-v4.15.tar.gz. Два раза кликните на него и распакуйте.





Переместите содержимое архива в отдельную папку в раздел Documents или любой другой. Например, в ~/Documents/E-IMZO/. Путь к этой папке нужно запомнить: он будет указываться далее при запуске программы.

Данная папка с файлами должна постоянно быть на компьютере. Её нельзя удалять или перемещать в другое место, иначе программа E-Imzo перестанет работать.

Создание папок для ключей ЭЦП

В панели запуска введите Terminal и запустите программу.





В появившемся окне введите команды для создания нужных папок и введите пароль:

cd /Volumes

sudo mkdir DSKEYS

Важно: если папку назвать по-другому, то программа не заработает правильно.





Введите команду, чтобы разрешить дальнейший запуск программы E-Imzo:

sudo chmod +x ~/Documents/E-IMZO/E-IMZO.sh





Найдите в Finder папку, в которую вы сохранили полученный ранее ключ ЭЦП. Скорее всего это папка Downloads (Загрузки). Ключ ЭЦП обычно имеет название вида DS1234567890001.pfx

Скопируйте ключ ЭЦП в системную папку DSKEYS. В команде замените имя и путь к файлу (~/Downloads/DS1234567890001.pfx) на соответствующие вашему ключу:

sudo cp ~/Downloads/DS1234567890001.pfx /Volumes/DSKEYS/





После этого окно терминала можно закрыть.

Добавление скрипта в Automator

Перейдите в Launchpad (Панель запуска), введите в строке поиска название программы Automator и запустите её.





Нажмите кнопку New Document (Новый документ).





В появившемся окне выберите Application (Программа) и нажмите кнопку Choose (Выбрать).





В списке пунктов выберите Run Shell Script (Запустить shell-скрипт) и дважды кликните на него.





В появившемся окне введите параметры:

cd ~/Documents/E-IMZO/

./E-IMZO.sh &>/dev/null &





Сохраните скрипт: File → Save (Файл → Сохранить). Задайте скрипту имя, например, E-Imzo Launcher. При сохранении укажите папку Applications (Программы) и тип Application (Программа).





После этого в списке программ появится новая программа E-Imzo Launcher.

Настройка интернет-браузера Google Chrome

Ограничения безопасности в браузере Safari не позволяют использовать E-Imzo. Поэтому для работы с E-Imzo придется воспользоваться браузерами Google Chrome или Mozilla Firefox.

Далее рассмотрим настройку Google Chrome, так как этот браузер более популярен.

Запустите Google Chrome и затем откройте ссылку chrome://flags/#allow-insecure-localhost





Найдите в списке пункт Allow invalid certificates for resources loaded from localhost. В выпадающем списке переключите его статус на Enabled. Если это не сделать, то при запуске E-Imzo браузер будет постоянно выдавать ошибки.

Перезапустите браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Запуск и завершение E-Imzo

В списке программ найдите сохраненную ранее программу E-Imzo Launcher и запустите её. Если программа установлена правильно, то на системной панели отобразится зеленая иконка E-Imzo.

Откройте интернет-браузер и перейдите по ссылке https://127.0.0.1:64443/





При правильной настройке программы и браузера вы увидите сообщение об успешной установке модуля E-Imzo.

Если вы не планируете использовать модуль в течение дня, его можно отключить. Кликните по зеленой иконке в системном меню и выберите пункт «Завершить».





Добавление E-Imzo в автозагрузку

Если E-Imzo используется постоянно, то можно добавить модуль в автозагрузку, чтобы он автоматически запускался при включении компьютера.

Откройте настройки системы и перейдите в раздел Users & Groups (Пользователи и группы).

Выберите в списке своего пользователя и перейдите на вкладку Login Items.





Нажмите снизу на значок (+), выберите в списке программ E-Imzo Launcher и нажмите Add (Добавить).





Теперь программа будет сразу запускаться при загрузке системы.

Проверка работы ЭЦП

Запустите программу E-Imzo Launcher и перезапустите браузер Google Chrome.





Перейдите на сайт e-imzo.uz и нажмите зеленую кнопку «Войти в кабинет». Выберите пункт «Войти с ЭЦП».





В верхнем поле появившегося окна должна отобразиться ваша ЭЦП. Введите код с картинки и нажмите «Войти».





В новом окне введите пароль от своего ключа ЭЦП и нажмите ОК.

Переключитесь обратно в браузер на сайт e-imzo.uz. Если вы всё сделали правильно, то окажетесь в своём персональном кабинете.





Аналогично можно залогиниться через ЭЦП на ЕПИГУ, налоговом портале my.soliq.uz или в системах электронного документооборота.