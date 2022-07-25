С 29 июля по 7 августа на площади возле Национальной библиотеки им. А. Навои и отеля Hyatt Regency пройдет гастрономический праздник — фестиваль еды Tashkent Food Fest. Партнером мероприятия выступила торговая марка Pepsi.





На фестивале будут представлены более 60 гастрономических брендов национальной и европейской кухни, стейкхаусов и кофеен, давно полюбившихся жителям и гостям Ташкента. В частности, свое участие подтвердили Yaponamama, Ramiz, Basri Baba, La Cantine, Sofia, Cake Lab, Motti, Arrows & Sparrows, Altin, Shashlik №1, Evos, Black Star Burger, Gosht, Oqtepa Lavash, Tin’s Hot Dog, Khan Chapan, Rashidov’s и прочие кафе и рестораны Ташкента.





Особое внимание на фуд-фестивале будет уделено продуктам, необходимым в столь жаркую погоду. Ожидается, что в празднике еды примут участие 10 известных производителей мороженого и прохладительных напитков. В их числе Gia, Dolce Italia, Puro, Air Waffle, Hi Food, Asu, Caffelito, BarBarista и прочие.





Праздник в Узбекистане не обходится без плова. Каждый день повара ресторана Besh Qozon, более известного как «Центр плова», будут готовить пять видов плова в пяти разных казанах.

Все 10 дней гостей мероприятия ждет грандиозный праздник с выступлениями звезд узбекской эстрады, розыгрышами призов, танцевальными шоу и насыщенной развлекательной программой.





Фуд-фестиваль может стать не только центром гастрономической жизни Ташкента в предстоящие 10 дней, но и важной площадкой для проведения деловых переговоров и бизнес-встреч. Представители бизнеса смогут заключить выгодные соглашения, обрести новых партнеров и продемонстрировать свою продукцию тысячам потенциальных клиентов. По предварительным оценкам, на протяжении 10 дней фестиваль посетят более 300 тысяч человек.





Дата проведения: с 29 июля по 7 августа.

Место проведения: площадь возле Национальной библиотеки.

Вход бесплатный.

Ознакомиться с программой фестиваля и получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−203−05−00, (+998) 71−203−06−00.

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