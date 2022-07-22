Компания Somang Development Korea осуществляет строительство современных многоэтажных жилых комплексов в центральной части Ташкента вдоль живописной набережной в Яккасарайском районе. Удобство локации объекта создает дополнительный комфорт, повышает престиж будущего жилья и является показателями успешности инвестиций. Ваши инвестиции сегодня — это стабильный и гарантированный доход завтра. Компания является иностранным предприятием. Ее единственный учредитель — южнокорейский концерн.

В настоящее время на объекте «Сеульский городок у речки» уже построено три многоквартирных дома общим количеством 300 квартир с разнообразными проектными площадями от 54 до 485 кв. м. Также на территории достраивается современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, массажным оборудованием, спортзалом и фитобаром.

Во втором доме в наличии имеются квартиры с кадастром общей площадью 243, 293, 303 и 485 кв. м. Это преимущественно двухуровневые квартиры с мансардой. Всего для реализации осталось семь квартир в этом доме.

В третьем доме в наличии имеются квартиры с проектной площадью 119, 125, 136, 161, 238, 250, 272 и 322 кв. м. Все квартиры площадью более 200 кв. м являются двухуровневыми и имеют мансардные этажи с открытыми террасами, с которых открывается великолепный вид на город и близлежащую инфраструктуру с набережной.

Квартиры с большой площадью помогают реализовать любую фантазию и воплотить ее в жизнь. Вариантов дизайна в таких квартирах — огромное множество.





Наличие мансард и открытых террас придаст квартире неповторимый индивидуальный облик, свой стиль и характер. Вы можете быть уверены в эксклюзивности своей квартиры и гордиться ее неповторимостью и утонченностью. Вид, открывающийся с мансардных этажей, не сможет оставить кого-либо равнодушным. Вы сможете почувствовать себя в другом мире — мире комфорта и беспечности.

Во всех домах установлены современные бесшумные, но при этом скоростные, вместительные и просторные южнокорейские лифты Hyundai. В третьем доме в каждой квартире устанавливаются современные двухконтурные южнокорейские котлы, а также южнокорейские входные двери, электронные сенсорные замки и домофоны, которые повышают уровень цифровизации квартир, делают их более современными и технологичными. Также застройщик передает современные радиаторы для системы отопления каждому клиенту. В отдельных холодных частях квартир осуществлена теплоизоляция, имеется современная вытяжная и приточные системы вентиляции с выводом на кровельную часть зданий дефлекторов. Во всех квартирах устанавливаются современные окна.





Территория домов находится под видеонаблюдением в режиме 24/7, и каждый житель может чувствовать себя безопасно.

В настоящее время завершается процесс застройки набережной, граничащей с домами, и в скором времени свои двери откроют новые рестораны, бутики и объекты социально-бытового назначения. Также компанией Somang Development Korea сделан отдельный вход на территорию ТРЦ Next и всех его развлекательных объектов, включая ледовый каток, спортивный центр, а также супермаркет «Корзинка».

В пешей доступности находятся Humo Arena, площадь Дружбы народов с одноименным концертным залом, новый парк Magic City. Близость расположения всех этих объектов сэкономят бесценное время и помогут подобрать развлечения и интересное времяпрепровождение почти для каждого — от детей до людей старшего возраста.

Развитая инфраструктура — наличие удобной транспортной развязки рядом с домами — помогут без проблем добраться почти до любой точки в Ташкенте, будь то аэропорт, вокзал, ресторан или бизнес-центр.





Все эти преимущества по достоинству могут быть оценены клиентами и инвесторами компании. Somang Development Korea ждет вас в своем офисе продаж с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Для каждого компания готова сделать индивидуальные скидки. Уточнить размеры скидок на конкретные квартиры можно по телефону или в офисе продаж.

Телефоны отдела продаж: (+998) 94−630−57−00, (+998) 71−230−09−91.

Адрес офиса продаж: Яккасарайский р-н, ул. Баходира, 2.

Ориентир: ТРЦ Next, хокимият Яккасарайского района.

Сайт: somang.uz

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