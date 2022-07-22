Сотрудники Андижанского управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и Багдадского управления Службы государственной безопасности по Ферганской области задержали двух граждан, предлагавших помочь с поступлением в вузы, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Гражданин Х. Н. обещал двум абитуриентам помочь с поступлением в Андижанский государственный университет через знакомых, занимающих высокие должности, за 11 тысяч долларов. При получении этой суммы он был задержан.

В другом случае ранее судимый за мошенничество гражданин К. Х. обещал помочь гражданину Д. через своих знакомых при поступлении в Национальный университет Узбекистана за 500 долларов. Он также был задержан во время получения денег.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.