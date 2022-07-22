Президент Узбекистана 22 июля подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы обучения женщин профессиям и предпринимательству».

Согласно документу, территориальные управления Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства на основании трехстороннего договора будут компенсировать 70%, но не более 1 млн сумов от стоимости курсов обучения для молодежи и женщин.

Эта компенсация распространяется на учебные курсы негосударственных образовательных организаций, включенных в Электронный реестр негосударственных образовательных организаций, принимающих участие в программах обучения молодежи и женщин профессиям и предпринимательству (НОО), профессиональных образовательных учреждений, а также Высшей школы бизнеса и предпринимательства.

При этом трехсторонний договор заключается между гражданином, территориальным управлением Агентства по работе махаллабай и образовательными организациями по рекомендации помощника хокима района или города.

Согласно документу, работа по обучению молодежи и женщин, включенных в «женскую», «молодежную» и «железную» тетради, проводится Высшей школой полностью на безвозмездной основе.

Оставшиеся 30% стоимости обучения на учебных курсах НОО и профессиональных образовательных учреждений гражданам, в первую очередь женщинам, включенным в «женскую», «молодежную» и «железную» тетради покрываются рекомендации помощников хокимов за счет Фонда «Саховат ва кумак» органов государственной власти на местах путем предварительной ее оплаты.

Безработные женщины, окончившие учебные профессиональные курсы НОО, профессиональных образовательных учреждений и Высшей школы, будут трудоустраиваться на вакантные рабочие места Министерством занятости и трудовых отношений.

Кроме того, Фонд привлечения населения к предпринимательству при Агентстве по работе махаллабай ежемесячно в течение шести месяцев будет выделять субсидия работодателям, обеспечившим работой трудоспособных женщин с инвалидностью, в размере не менее двукратной базовой расчетной величины (БРВ).