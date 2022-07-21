Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе выступления на четвёртой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии отметил, что за год, прошедший с последнего саммита, в мире произошли существенные трансформации, возникли новые реалии и вызовы. Видеофрагмент его выступления опубликовала Администрация президента Кыргызстана.

«Со всей остротой встал ключевой вопрос обеспечения безопасности, — сказал президент Туркменистана. — К сожалению, мы пока не можем говорить, что мир на широком евразийском пространстве незыблем, а стабильность приобрела необратимый характер».

Сердар Бердымухамедов напомнил, что угрозы ещё существуют, и выделил главные из них.

«Во-первых, это попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в государствах нашего региона, мы видим, к каким последствиям они приводят, и это требует от нас сплочённости и решимости противостоять им вместе. Здесь я хочу подтвердить твёрдую поддержку Туркменистана своевременным и решительным действиям руководства государств Центральной Азии, направленным на сохранение мира в стране и защиту жизни и безопасности граждан», — сказал он.

«Во-вторых, это попытки проникновения в Центральную Азию экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков. В-третьих, это, возможно, негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии последствий военно-политических конфликтов, происходящих в относительной близости от границ нашего региона. В-четвёртых, это противоправное использование информационных технологий для создания извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии, базовыми ценностями и вековыми устоями их жизни», — перечислил он.

Сердар Бердымухамедов отметил, что эти вызовы требуют принятия мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности, нейтрализации потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить продвижение стран вперёд.

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития», — сказал он.

Президент Туркменистана предложил активизировать и усилить политико-дипломатическое взаимодействие. «Работу должны взять на себя внешнеполитические ведомства наших стран через механизм пятисторонних регулярных консультаций. Нужен постоянный мониторинг ситуации, своевременный обмен информацией, объективный анализ событий, происходящих в мире как основы для принятия решений», — сказал он.

«Предлагаю дать поручение внешнеполитическим ведомствам государств Центральной Азии разработать дорожную карту по всему спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие два года с участием Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», — заявил Сердар Бердымухамедов.

«Для эффективной защиты информационного пространства в регионе предлагаем подумать над укреплением профессиональных связей между государственными информационными структурами наших стран, возможно, выработать некий кодекс поведения при освещении чувствительных тем. В этом контексте можно рассмотреть идею проведения центральноазиатского медиафорума, посвящённого проблемам безопасности с участием государственных информационных агентств, средств печати, электронных СМИ. Полагаю, что это даст хороший стимул созданию позитивного информационного фона, лучшему пониманию реальной обстановки в регионе, хода и направленности идущих здесь процессов, усилий государств и правительств по обеспечению условий для мирного и стабильного развития», — предложил президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов также остановился на работе в афганском направлении. «Нам как государствам-соседям Афганистана нужно продолжать наращивать усилия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране, создание условий для достижения общенационального согласия путём мирного диалога, содействия международным усилиям по борьбе с терроризмом, оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи».

В завершение своего выступления Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан сейчас готовит в ООН инициативу об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира. «Мы рассчитываем, что это конструктивное предложение будет поддержано всеми странами Центральной Азии», — заключил он.