Организационный комитет летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе объявил, что церемония открытия Игр пройдёт 14 июля 2028 года, закрытие запланировано на 30 июля.

Паралимпийские игры состоятся с 15 по 27 августа, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Даты проведения соревнований были подтверждены во время визита делегации Международного олимпийского комитета во главе с его руководителем Томасом Бахом в штаб-квартиру Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Помимо двух городов, претендентами на проведение игр были Гамбург, Будапешт и Рим.

Лос-Анджелес уже становился хозяином Олимпийских игр в 1932 и 1984 годах.