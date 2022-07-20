Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 июля принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находившегося в стране с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы продвижения совместных проектов и программ сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сфере транспорта и логистики, торговли, промышленной кооперации.

Особое внимание уделено вопросам эффективного задействования транзитного потенциала, в том числе инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке узбекистанских грузов, отметила пресс-служба.

Указано на имеющиеся возможности для реализации совместных проектов в текстильной, электротехнической, пищевой, фармацевтической и других отраслях с учетом благоприятных условий, созданных в свободных индустриальных зонах на территории Узбекистана и Грузии.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, отмечена взаимная заинтересованность в активизации культурно-гуманитарного обмена и увеличении туристического потока.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и принятии «дорожной карты» по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

По словам премьер-министра Грузии, которые приводит его пресс-служба, учитывая тесные политические и экономические отношения, Грузия рассматривает Узбекистан не только как значимого и надежного партнера, но и как друга. Ираклий Гарибашвили также выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В ходе визита в Узбекистан глава правительства Грузии также встретился с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Стороны обсудили текущее сотрудничество двух стран, уделив особое внимание экономическим отношениям и подчеркнув перспективы углубления многопланового сотрудничества.

Фото: Пресс-служба правительства Грузии

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия для усиления своей роли логистического центра участвует в проектах железной дороги «Баку — Тбилиси — Карс», транспортного маршрута «Черное море — Каспий» и занимается строительством автомагистрали Восток-Запад (Европейская транзитная дорога Е-60). Премьеры обсудили транспортную инфраструктуру, а также возможность использования Узбекистаном портовых мощностей Грузии для выхода на потребительский рынок Европейского союза.

Объем двусторонней торговли Узбекистана и Грузии вырос на 18,5% в 2021 году и достиг 115 млн долларов. Отмечалось, что Грузия заинтересована в дальнейшем увеличении объемов экспорта грузинских вин и минеральных вод на потребительский рынок Узбекистана. Стороны также обсудили перспективы создания совместных предприятий.

«Для меня большая честь быть в Узбекистане. Это мой первый официальный визит, и я хочу прежде всего выразить искреннюю благодарность премьер-министру за теплый прием и гостеприимство. У нас — Грузии и Узбекистана — были и остаются очень крепкие и дружеские отношения. Тем не менее, мой визит направлен на их дальнейшее укрепление, чтобы выйти на другой уровень… Грузия и грузинский народ — ваши друзья. Еще раз позвольте поблагодарить вас и пригласить в Тбилиси», — сказал глава правительства Грузии.

В рамках визита Ираклия Гарибашвили Узбекистан посетил также мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе. Его принял хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента

Градоначальники подписали меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Тбилиси. Он предусматривает активное сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования, науки, транспорта, охраны окружающей среды, культуры, спорта и туризма, сообщила пресс-служба мэрии грузинской столицы.

Грузинские делегаты также посетили ситуационный центр хокимията Ташкента, столичный технопарк и ледовый комплекс Humo Arena.

Напомним, мэрия Тбилиси со ссылкой на хокима Ташкента ранее сообщила, что хокимият Ташкента планирует восстановить трамвайное движение по улице Шота Руставели. Ташкентская сторона об этом не сообщала.