Средние биржевые цены на дизельное топливо в Узбекистане с начала года выросли почти на 50%, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (UzEx).

Если в начале года котировки были на уровне 10,82 млн сумов за тонну, то на 19 июля показатель увеличился до 16,14 млн сумов за тонну. При этом основной рост пришёлся на июнь-июль.





Руководительница фермерского хозяйства «Иззатбек Бунёдбек» из Гурленского района Хорезмской области Ёркиной Рахимова сообщила Kommers.uz, что ранней весной дизель закупался у кластера по 8000—8500 сумов, но сейчас цены выросли до 13 тысяч. По её словам, самый дешёвый и некачественный дизель стоит 12 тысяч сумов, а на заправках цены варьируются в районе 14−15 тысяч сумов.

«Дизельного топлива, которое дают кластеры, нам недостаточно. Поэтому нам приходится покупать его на улице. Цены очень высокие, если покупаем на заправке — дорого, если с рук — дёшево, но некачественно… Но иногда и он дорогой, разница доходит до 2000 сумов, но качество плохое. Если эти проблемы дойдут до нашего президента, результат обязательно будет. Но если глава государства не знает об этом, то толку нет. Все ответственные руководители знают о ценах», — заявила фермер.

С 1 мая 2020 года в Узбекистане было отменено государственное регулирование розничных цен дизельного топлива (в том числе марки ЭКО), а нефтеперерабатывающие заводы начали реализацию дизеля исключительно через биржевые торги.

Бюджетным организациям, фермерским хозяйствам и хлопково-текстильным кластерам, производящим хлопок-сырец и зерно, компаниям «Узбекистон темир йуллари», «Тошшахартрансхизмат», государственным предприятиям по сбору и вывозу бытовых отходов дизельное топливо реализуется по средневзвешенным биржевым ценам, сложившимся по результатам биржевых торгов за предыдущий квартал. Они оформляют договоры напрямую и имеют право приобретать нефтепродукты у НПЗ через биржевые торги.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза», в июле, согласно утвержденному плану, Бухарский нефтеперерабатывающий завод поставил на биржу 10516 тонн дизельного топлива марки ЭКО, а покупатели закупили 10503 тонны. 19 июля были выставлены и полностью реализованы на биржевых торгах 820 тонн дизеля ЭКО.

Завод Uzbekistan GTL с 29 июня через биржу реализовал весь произведённый объём синтетического дизеля в 17,88 тысячи тонн, в том числе 660 тонн — 19 июля. Если на начало июля средняя стоимость GTL-дизеля составляла 15,55 млн сумов за тонну, то на 20 июля он торгуется в районе 16,1 млн сумов.

«С учётом вышеизложенного рассуждения в социальных сетях о том, что 19 июля Бухарский НПЗ и Uzbekistan GTL не выставляли на биржевые торги дизельное топливо, считаются необоснованными», — заявили в компании.

В компании отметили, что Бухарский НПЗ, принадлежащий «Узбекнефтегазу», сейчас производит реализуемую на бирже продукцию из местного и импортного сырья, поэтому «стартовые цены на продукцию формируются исходя из котировок нефти марки Brent».

Котировки нефти марки Brent с начала года. Источник: tradingeconomics.com.

Если в начале года котировки нефти Brent составляли 78,99 доллара за баррель, то на сегодняшний день цены выросли на 32% — до 104 долларов. «Кроме того, из-за временных трудностей с завозом в республику импортных нефтепродуктов спрос на нефтепродукты увеличивается по сравнению с предложением на внутреннем рынке», — заявили в «Узбекнефтегазе».

В компании напомнили, что Казахстан с 21 ноября 2021 года установил запрет на вывоз бензина, дизеля и других нефтепродуктов автомобильным транспортом.

По данным Госкомстата, производство дизельного топлива в Узбекистане с 2018 по 2021 год упало на 43% — с 1,09 млн до 755,4 тысячи тонн, а при сравнении показателей за январь-июнь за последние пять лет — в 2,1 раза. В январе-мае 2018 года было произведено 495 тысяч тонн дизеля, а за этот же период 2019 года показатель упал до 437 тысяч тонн (-11,6%). В первые пять месяцев 2020 года производство выросло до 461,6 тысячи тонн (+5,6%), но в 2021 году оно упало до 326,9 тысяч тонн (-29,2%), а по итогам января-мая 2022 года — до 231,9 тысячи тонн (-5,1%).