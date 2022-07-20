Общество защиты животных Mehr va Oqibat сообщило о получении коллективного заявления от граждан Нукуса о массовом жестоком убийстве животных.

В своём обращении зоозащитники города сообщили, что 22−23 июня с территории службы отлова Нукуса пропало около 150 собак.

По словам зооволонтёров, которые приходят кормить и поить животных, сотрудники отлова объяснили исчезновение собак тем, что их якобы выпустили за городом.

7 июля в яме на полигоне в окрестностях Нукуса было обнаружено более 100 убитых собак и кошек. У животных были перевязаны проволокой морды и лапы, на телах имелись многочисленные раны.

Mehr va Oqibat обратилось в МВД Узбекистана и МВД Каракалпакстана, а также органы прокуратуры с призывом разобраться в ситуации, найти виновных и наказать их по закону.