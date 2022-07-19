Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Кыргызстана Садыра Жапарова 21 июля посетит город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия в мероприятиях очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщила пресс-служба президента.

Ожидается, что в работе саммита под председательством кыргызской стороны примут участие также президенты Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

В повестку дня встречи лидеров стран региона включены вопросы расширения сотрудничества, в том числе в области торговли, транспорта и логистики, промышленной кооперации, инноваций, продовольственной безопасности, туризма, культурно-гуманитарного обмена и других направлениях.

Особое внимание будет уделено укреплению взаимодействия по совместному реагированию на современные вызовы и угрозы стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, говорится в сообщении.

По итогам саммита предусматривается принятие ряда многосторонних документов.

Напомним, инициатива о проведении Консультативной встречи глав государства Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Первый саммит лидеров региона состоялся в марте 2018 года в Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте, третья встреча — в августе прошлого года в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.