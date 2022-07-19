Завершилась 15-я межбанковская спартакиада Ассоциации банков Узбекистана, в рамках которой прошли соревнования по мини-футболу. Почти месяц сборные более 20 коммерческих банков боролись за право быть лучшими в этом виде спорта. Победителем стал InfinBANK.

Путь к победе был непростой — она у InfinBANK первая за все время проведения этого чемпионата. Среди членов сборной есть сотрудники, которые упорно шли к ней в течение 10 лет. В команду вошли специалисты из разных филиалов — Зангиатинского района, Андижана, Навои, Бухары, городского управления, ОПЕРУ и прочих.





Чтобы обеспечить честные и равные условия соревнования, организаторы спартакиады поставили жесткое требование: никаких профессиональных игроков в команде, а членами сборной могут стать только те сотрудники, что были приняты на работу до 31 декабря 2021 года.





При таких условиях игроки могли рассчитывать только на свои силы. Все свободное время, все выходные сборная InfinBANK проводила на тренировках. Люди, чья работа подразумевает сидячий образ жизни и интеллектуальный труд, после напряженного трудового дня меняли строгий офисный дресс-код на спортивный и шли наматывать километры на футбольном поле под предводительством капитана команды Шерзода Джанизакова. Руководил процессом специально приглашенный для этого футболист Азиз Маматов, — лучший игрок ISTA Futsal League 2022.

«Команду InfinBANK я уже встречал на футбольных матчах, с некоторыми игроками мы были знакомы лично. Поэтому когда мне предложили работать с ними в качестве тренера, согласился без сомнения. Тренировки мы начали в мае, и на каждой из них ребята старались на славу. Единственной сложностью было собрать всех вовремя — все-таки работа у банкиров всегда на первом месте.



Своей победой они доказали, как важна качественная подготовка и сплоченная командная игра, а я, в свою очередь, благодарен InfinBANK за отзывчивость подопечных, полученный опыт и возможность быть причастным к достигнутому успеху», — рассказал об опыте наставничества Азиз Маматов.





В групповом этапе InfinBANK одерживал уверенные победы над соперниками. Лишь однажды игра окончилась вничью — это была встреча с командой банка «Ориент Финанс». Волей случая эти же сборные бились за победу в финале, но на этот раз InfinBANK доказал свое первенство — главная игра завершилась с уверенным счетом 3:0 в пользу инфиновцев.

«Спортивные традиции занимают особое место в корпоративной культуре АКБ InfinBANK. Помимо того, что банк всячески поощряет участие своих сотрудников в любительской лиге по мини-футболу, он также спонсирует различные спортивные инициативы и организации. В прошлом году InfinBANK выступил спонсором Федерации поло Узбекистана и впервые стал спонсором Центра развития футбола инвалидов-ампутантов „Матонат футбол“. В этом году спонсорская работа лишь набирает обороты.



Что касается победы в прошедшем чемпионате, ее нельзя назвать легкой — у нас были достойные соперники. Но ребята приложили все усилия, чтобы выиграть и посвятить победу 15-летию InfinBANK», — рассказал капитан команды Шерзод Джанизаков.

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