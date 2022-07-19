Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ферганской области и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали троих лиц, обещавших помочь с поступлением в Ферганский государственный университет, сообщила СГБ.

Сотрудница Риштанского районного отдела народного образования, будучи в сговоре со своим знакомым, пообещала двум гражданам помочь через своих высокопоставленных знакомых в поступлении на факультеты дошкольного и начального образования, а также правоведения.

За это от абитуриентов потребовали 18 тысяч долларов. Подозреваемые были задержаны при получении денег.

В другом случае заместитель декана факультета военного образования ФерГУ пообещал четырём абитуриентам помочь в сдаче практических экзаменов при поступлении на этот факультет. За это он потребовал по 5,1 млн сумов с каждого (в общей сложности 20,4 млн сумов). Он тоже был задержан при получении запрошенной суммы.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведётся следствие.