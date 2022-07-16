Работодатель в Волгоградской области (Россия), заставлявший узбекистанцев трудиться бесплатно, привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

Сообщается, что наниматель отобрал у работников из Узбекистана документы, привлекал их к принудительным работам, применял грубую физическую силу и не выплачивал зарплату.

Представитель Агентства по вопросам иностранной трудовой миграции в Волгограде организовал совместно с правоохранительными органами области рейд на предприятие с целью изучения поступившего обращения.

В результате работодателя привлекли к уголовной ответственности. Граждане получили обратно свои паспорта вместе с невыплаченной зарплатой.