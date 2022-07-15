Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен ракетным обстрелом Винницы в Украине, в результате которого погибли 23 мирных жителя, включая троих детей, и еще более 100 получили ранения. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь ООН.

«Генеральный секретарь осуждает любые нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, а также повторяет свой призыв о привлечении к ответственности за подобные нарушения», — говорится в заявлении.





Ракетный удар по Виннице, расположенной в центральной части Украины, был нанесен утром 14 июля. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что российские войска стреляли с подводной лодки из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр».

Всего, по данным ВСУ, было пущено пять ракет, две из них были сбиты средствами противовоздушной обороны. Три попали в здание с офисными помещениями, сообщила Национальная полиция Украины. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что одна из ракет уничтожила медицинский центр.

«Внутри были люди. Наталья, ей 40 лет. Татьяна, ей 32 года. Владимир, ему 61 год. Вера, ей 55 лет. Я увидел их среди безвестно пропавших. Понимаете, было даже неизвестно, что вообще произошло с людьми, которые просто пошли в медицинский центр… Среди погибших сегодня в Виннице — девочка, ей было четыре года, ее зовут Лиза. Четыре года ребенку! Ее мать в тяжелом состоянии…» — сказал Владимир Зеленский.

Фото: ГСЧС Украины

Министерство обороны России удары в Виннице официально не комментировало. Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале: «Спросила у МО (Минобороны — ред.), куда ударили в Виннице. Ответ: „В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков“».

Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов на политическом форуме по целям устойчивого развития озвучил ту же информацию. «РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины», — цитирует РИА Новости дипломата.

Согласно информации в Google Maps, Дом офицеров Винницы являлся концертным залом, украинские агрегаторы продавали билеты на запланированные в нем концерты. В здании также располагались танцевальные и музыкальная студии.